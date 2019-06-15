Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T00:59Z
https://ria.ru/20190615/1555590011.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151800/72/1518007258_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eb3662cdfc451d09011e879ab5567d0e.jpg
РИА Новости

США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

00:59
812
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗаместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в пятницу выразил генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспокоенность США по поводу предстоящего визита заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, сообщает пресс-служба госдепартамента.
По данным ведомства, Салливан позвонил, чтобы "выразить глубокую озабоченность в связи с запланированной поездкой".
"Заместитель госсекретаря выразил мнение, что такой визит крайне неуместен в связи с беспрецедентной репрессивной кампанией, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман. Заместитель госсекретаря отметил, что Пекин продолжает изображать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман как законные усилия по борьбе с терроризмом, когда это не так, и подчеркнул, что высшее должностное лицо ООН по борьбе с терроризмом ставит под угрозу репутацию и авторитет ООН в области борьбы с терроризмом и прав человека, доверяя этим ложным утверждениям", - говорится в сообщении.
Заместитель госсекретаря также выступил за обеспечение неподконтрольного властям Китая и беспрепятственного доступа сотрудников ООН по правам человека ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне.
Шанхай
11 февраля, 08:00
Эта белая, белая кожа: Азия как жертва глобализации
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.
Уйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане
15 ноября 2018, 08:00
Война за права человека: Китай переходит в наступление
3111005
Обсудить 1
Джон СалливанАнтониу ГутеррешВладимир ВоронковСиньцзян-Уйгурский автономный районГосударственный департамент СШАКитайООНСШАВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Лента
новостей
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Новицкий покинул Крым
Британские военные
Посольство ответило на "переориентирование" британского спецназа на Россию
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Мексика выслала на родину 76 кубинцев
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
Кадр из фильма Залечь на дно в Брюгге
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Зеленский выразил уверенность в скором освобождении украинских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
02:23СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
02:18В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
02:13В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
01:56США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
01:42Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
01:22Мексика выслала на родину 76 кубинцев
01:13Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
01:04Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
00:59США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
00:52Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
00:38Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
00:35Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
00:34Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
00:29Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
00:25Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Лента новостейМолния