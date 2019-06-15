США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в пятницу выразил генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспокоенность США по поводу предстоящего визита заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, сообщает пресс-служба госдепартамента.

По данным ведомства, Салливан позвонил, чтобы "выразить глубокую озабоченность в связи с запланированной поездкой".

"Заместитель госсекретаря выразил мнение, что такой визит крайне неуместен в связи с беспрецедентной репрессивной кампанией, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман. Заместитель госсекретаря отметил, что Пекин продолжает изображать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман как законные усилия по борьбе с терроризмом, когда это не так, и подчеркнул, что высшее должностное лицо ООН по борьбе с терроризмом ставит под угрозу репутацию и авторитет ООН в области борьбы с терроризмом и прав человека, доверяя этим ложным утверждениям", - говорится в сообщении.

Заместитель госсекретаря также выступил за обеспечение неподконтрольного властям Китая и беспрепятственного доступа сотрудников ООН по правам человека ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.