Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по части своей риторики и действий начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, часть жителей страны видят в Зеленском именно его, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала Президент Украины Владимир Зеленский по части своей риторики и действий начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, часть жителей страны видят в Зеленском именно его, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne

"В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (персонаж сериала "Слуга народа". — Прим. ред.), еще часть – Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идем по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидание 73 процентов избирателей будут реализовываться?" – сказал он.

Медведчук посетовал, что в пресс-службе главы государства возмутились его визитом в Россию и общением с представителями Кремля и призвали правоохранительные органы дать этому правовую оценку.

"Дальше ГПУ и СБУ под козырек, в этот же день Служба безопасности оперативно возбудила дело и инициировала экспертизу. Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко. И это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета, в том числе и таком ощутимом вопросе, как тарифы", – добавил политик.