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РИА Новости

Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском

00:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по части своей риторики и действий начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, часть жителей страны видят в Зеленском именно его, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
"В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (персонаж сериала "Слуга народа". — Прим. ред.), еще часть – Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идем по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидание 73 процентов избирателей будут реализовываться?" – сказал он.
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Медведчук посетовал, что в пресс-службе главы государства возмутились его визитом в Россию и общением с представителями Кремля и призвали правоохранительные органы дать этому правовую оценку.
"Дальше ГПУ и СБУ под козырек, в этот же день Служба безопасности оперативно возбудила дело и инициировала экспертизу. Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко. И это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета, в том числе и таком ощутимом вопросе, как тарифы", – добавил политик.
Ранее СБУ начала проверку после визита Медведчука и его соратника Юрия Бойко в Россию. Досудебное расследование проводят по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса страны.
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