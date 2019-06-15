Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook

"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", – сказал он.

В своей публикации бывший глава государства также пообещал, что продолжит бороться за передачу Крыма Украине.