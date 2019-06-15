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РИА Новости

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

00:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", – сказал он.
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В своей публикации бывший глава государства также пообещал, что продолжит бороться за передачу Крыма Украине.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, по словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, Украина издревле была "мощной морской державой", а история ее флота начинается со времен Киевской Руси. Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами".
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Популярные комментарии
Пусть Порошенко попробует в российский Севастополь сунуться. Посмотрим куда ему этот трезубец засунут.
15 июня, 00:22
МСМаксим Солдусов
1650000
Ну вообще-то тут он не врёт, только, как всегда, всё перевернул с ног на голову — то что они сейчас называют трезубцем, это один из древних символов рода Рюриковичей, который изображает пикирующего сокола. И если верить легенде, что князь Владимир принял православие в Херсонесе (Севастополь), то да, трезубец тысячу лет назад там видели. Только там в голову никому не могло прийти, что древнерусский князь выбрал своим гербом "украинский трезубец", а самое главное сам князь был бы в шоке от такой новости.
15 июня, 01:23
Себекхотеп III
1220000
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