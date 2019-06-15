Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", – сказал он.
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В своей публикации бывший глава государства также пообещал, что продолжит бороться за передачу Крыма Украине.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, по словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, Украина издревле была "мощной морской державой", а история ее флота начинается со времен Киевской Руси. Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами".
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