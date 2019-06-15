Авиакомпания предложила пассажиру еду, приготовленную больше года назад

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Пассажиру американской авиакомпании, заказавшему спецпитание на борту, предложили еду, изготовленную 16 месяцев назад, Пассажиру американской авиакомпании, заказавшему спецпитание на борту, предложили еду, изготовленную 16 месяцев назад, сообщает The Sun.

Перед полетом из Далласа в Лондон клиент авиакомпании заказал блюдо из спецменю - вегетарианский красный карри с овощами и пропаренным рисом.

Когда во время полета принесли еду, он заметил на упаковке дату изготовления – 11 февраля 2018 года. То есть пища была приготовлена более шестнадцати месяцев назад.

Пассажир поинтересовался у бортпроводников, почему питание, которое ему подали, просроченное. Члены экипажа ответили, что срок годности продукта не является истекшим - по отраслевым нормам блюда из спецменю могут храниться в замороженном виде более года, хотя перевозчик работает над тем, чтобы сократить этот срок до 60 дней. Стюардессы предложили путешественнику пасту вместо спецпитания, и он согласился.

Американский специалист по питанию Найджелла Лоусон утверждает в блоге, что вегетарианский красный карри с овощами и рисом не следует хранить в замороженном виде более трех месяцев.