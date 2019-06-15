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РИА Новости
Туризм

Авиакомпания предложила пассажиру еду, приготовленную больше года назад

Вчера, 22:15
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© Depositphotos / nalinrat Еда и напиток на борту самолета
Еда и напиток на борту самолета
© Depositphotos / nalinrat
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Пассажиру американской авиакомпании, заказавшему спецпитание на борту, предложили еду, изготовленную 16 месяцев назад, сообщает The Sun.
Перед полетом из Далласа в Лондон клиент авиакомпании заказал блюдо из спецменю - вегетарианский красный карри с овощами и пропаренным рисом.
Когда во время полета принесли еду, он заметил на упаковке дату изготовления – 11 февраля 2018 года. То есть пища была приготовлена более шестнадцати месяцев назад.
Пассажир поинтересовался у бортпроводников, почему питание, которое ему подали, просроченное. Члены экипажа ответили, что срок годности продукта не является истекшим - по отраслевым нормам блюда из спецменю могут храниться в замороженном виде более года, хотя перевозчик работает над тем, чтобы сократить этот срок до 60 дней. Стюардессы предложили путешественнику пасту вместо спецпитания, и он согласился.
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Грязная правда. Американский пилот рассказал об опасности еды в самолете
Американский специалист по питанию Найджелла Лоусон утверждает в блоге, что вегетарианский красный карри с овощами и рисом не следует хранить в замороженном виде более трех месяцев.
Пассажир отправил жалобу в представительство авиакомпании, но пока не получил официального ответа.
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