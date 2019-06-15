Определены лучшие города для путешествий отцов с детьми

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск стали лучшими направлениями для летнего отдыха и путешествий для отцов с детьми, сообщает ТурСтат.

Эксперты проанализировали самые востребование экскурсионные программы по историческим местам, культурным объектам и подготовили рейтинг популярных городов и регионов для поездок с отцом летом - в выходные дни или в отпуск.

Санкт-Петербург

Самые интересные места Северной столицы для отдыха в таком составе - Центральный военно-морской музей, Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Петропавловская крепость, Крейсер Аврора, Кронштадт, Петергоф, Янтарная комната в Царском Селе. Также часто именно с папами дети посещают парад кораблей в День ВМФ.

Москва

В столице отцы с детьми чаще всего посещают Исторический музей, музеи Московского Кремля, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Парк Победы на Поклонной горе и Парк искусств "Музеон".

Московская область

Популярные места Подмосковья для семейных экскурсий – это Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Одинцовском районе Московской области (55 километр Минского шоссе), "Центральный музей бронетанкового вооружения и техники" в Кубинке (63 километр Минского шоссе) и Музей техники Вадима Задорожного в Красногорском районе Московской области (четвертый километр Ильинского шоссе).

Севастополь

Находясь в Севастополе, папы с детьми чаще всего приезжают в Историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Военно-исторический музей Черноморского флота. Также они посещают панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.", мыс Фиолент, Балаклаву и наблюдают за парадом кораблей Черноморского флота в День ВМФ.

Новороссийск