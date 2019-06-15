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РИА Новости
Туризм

Определены лучшие города для путешествий отцов с детьми

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск стали лучшими направлениями для летнего отдыха и путешествий для отцов с детьми, сообщает ТурСтат.
Эксперты проанализировали самые востребование экскурсионные программы по историческим местам, культурным объектам и подготовили рейтинг популярных городов и регионов для поездок с отцом летом - в выходные дни или в отпуск.

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
Самые интересные места Северной столицы для отдыха в таком составе - Центральный военно-морской музей, Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Петропавловская крепость, Крейсер Аврора, Кронштадт, Петергоф, Янтарная комната в Царском Селе. Также часто именно с папами дети посещают парад кораблей в День ВМФ.

Москва

В столице отцы с детьми чаще всего посещают Исторический музей, музеи Московского Кремля, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Парк Победы на Поклонной горе и Парк искусств "Музеон".

Московская область

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие военного скалодрома в подмосковном парке "Патриот"
Открытие военного скалодрома в подмосковном парке Патриот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Открытие военного скалодрома в подмосковном парке "Патриот"
Популярные места Подмосковья для семейных экскурсий – это Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Одинцовском районе Московской области (55 километр Минского шоссе), "Центральный музей бронетанкового вооружения и техники" в Кубинке (63 километр Минского шоссе) и Музей техники Вадима Задорожного в Красногорском районе Московской области (четвертый километр Ильинского шоссе).

Севастополь

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФрагмент национального заповедника "Херсонес Таврический" - руины древнего города Херсонес
Фрагмент национального заповедника Херсонес Таврический - руины древнего города Херсонес
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фрагмент национального заповедника "Херсонес Таврический" - руины древнего города Херсонес
Находясь в Севастополе, папы с детьми чаще всего приезжают в Историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Военно-исторический музей Черноморского флота. Также они посещают панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.", мыс Фиолент, Балаклаву и наблюдают за парадом кораблей Черноморского флота в День ВМФ.

Новороссийск

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкКрейсер-музей "Михаил Кутузов" в порту Новороссийска
Крейсер-музей Михаил Кутузов в порту Новороссийска
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Крейсер-музей "Михаил Кутузов" в порту Новороссийска
Мемориальный комплекс "Малая Земля", музей-крейсер "Михаил Кутузов", Суджукская коса, Абрау-Дюрсо, а также парад кораблей в День ВМФ – самые посещаемые объекты в Новороссийске для отцов с детьми.
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