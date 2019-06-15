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РИА Новости
Туризм

В гости к греческим богам: чем заняться на Кипре

Вчера, 08:00
21255
Прилетая на Кипр, турист может рассчитывать на приятный сервис, очень чистые пляжи, многие из которых отмечены голубым флагом, и мягкий климат. Отдых здесь цивилизованный и чаще размеренный. На острове, помимо пляжных, есть и горнолыжный курорт. Добираются до Кипра по воздуху и морю. На острове действуют два аэропорта: в Ларнаке (самый бюджетный кипрский курорт) и в Пафосе (где больше роскошных отелей и ресторанов). С Египтом, Грецией и Израилем у Кипра есть морское пассажирское сообщение.
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Пляжи на Кипре муниципальные и бесплатные, зонтики и лежаки — за деньги. Стоимость варьируется от трех до семи евро.

Отдыхающие на пляже Кипра
1 из 16

Пляжи на Кипре муниципальные и бесплатные, зонтики и лежаки — за деньги. Стоимость варьируется от трех до семи евро.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Лимасол — крупнейший курорт на острове. Он хорош своей универсальностью: для семейных пар с детьми здесь есть аквапарки и аттракционы, а для молодежи — множество ночных клубов и баров.

Вид на город Лимассол на Кипре
2 из 16

Лимасол — крупнейший курорт на острове. Он хорош своей универсальностью: для семейных пар с детьми здесь есть аквапарки и аттракционы, а для молодежи — множество ночных клубов и баров.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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CC BY-SA 2.0 / Sergey Galyonkin / Limassol

Лимасол может быть особенно привлекательным для россиян, это самый интернациональный курорт, и здесь многие говорят по-русски.

Пляж в Лимасоле, Кипр
3 из 16

Лимасол может быть особенно привлекательным для россиян, это самый интернациональный курорт, и здесь многие говорят по-русски.

CC BY-SA 2.0 / Sergey Galyonkin / Limassol
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /

Курион — античный город-государство, сейчас здесь археологический парк. Считается одной из самых посещаемых исторических достопримечательностей Лимасола.

Курион, Кипр
4 из 16

Курион — античный город-государство, сейчас здесь археологический парк. Считается одной из самых посещаемых исторических достопримечательностей Лимасола.

CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /

Святилище Аполлона Гилата, покровителя Куриона.

Святилище Аполлона Хилатеса, Кипр
5 из 16

Святилище Аполлона Гилата, покровителя Куриона.

CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Протарас более тихий, чем Лимасол, и достаточно бюджетный курорт. Сюда лучше всего приезжать с детьми.

Город Протарас на Кипре
6 из 16

Протарас более тихий, чем Лимасол, и достаточно бюджетный курорт. Сюда лучше всего приезжать с детьми.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Протарасе много широких пляжей, скалистых бухт и дешевых апартаментов. А если захочется сменить обстановку, 15 минут на такси — и вы в тусовочной Айя-Напе.

Туристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре
7 из 16

В Протарасе много широких пляжей, скалистых бухт и дешевых апартаментов. А если захочется сменить обстановку, 15 минут на такси — и вы в тусовочной Айя-Напе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ветхозаветного пророка Илию, в честь которого названа эта церковь, очень почитают православные киприоты (его также считают покровителем Воздушно-десантных войск).

Церковь пророка Ильи в городе Протарас на Кипре
8 из 16

Ветхозаветного пророка Илию, в честь которого названа эта церковь, очень почитают православные киприоты (его также считают покровителем Воздушно-десантных войск).

© РИА Новости / Алексей Даничев
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CC0 / Reisefreiheit_eu /

Город Пафос известен как родина богини Афродиты. Сегодня здесь, как правило, отдыхают обеспеченные люди.

Город Пафос, Кипр
9 из 16

Город Пафос известен как родина богини Афродиты. Сегодня здесь, как правило, отдыхают обеспеченные люди.

CC0 / Reisefreiheit_eu /
© Fotolia / santosha57

Бухта Афродиты — одно из самых загадочных и красивых мест на Кипре. Ведь, по легенде, именно здесь вышла из пены богиня любви и красоты. Согласно поверью, женщина, искупавшаяся в этой бухте, обретет вечную молодость.

Бухта Афродиты в Пафосе, Кипр. Архивное фото
10 из 16

Бухта Афродиты — одно из самых загадочных и красивых мест на Кипре. Ведь, по легенде, именно здесь вышла из пены богиня любви и красоты. Согласно поверью, женщина, искупавшаяся в этой бухте, обретет вечную молодость.

© Fotolia / santosha57
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /

В двух километрах к северо-западу от Пафоса находятся царские гробницы. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гробницы королей
11 из 16

В двух километрах к северо-западу от Пафоса находятся царские гробницы. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посещая Ларнаку, стоит заглянуть в древний город Китион, основанный в XIII веке до нашей эры правнуком библейского Ноя Китимом. Взору туристов предстают развалины комплекса из пяти храмов, гробницы и остатки мастерских.

Раскопки на месте древнего города Китиона на Кипре
12 из 16

Посещая Ларнаку, стоит заглянуть в древний город Китион, основанный в XIII веке до нашей эры правнуком библейского Ноя Китимом. Взору туристов предстают развалины комплекса из пяти храмов, гробницы и остатки мастерских.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Галина Кмит

Если хочется порадовать себя шопингом в Ларнаке, то следует держать курс на главные торговые улицы города: Zenonos Kitieos и Ermou Street. Именно здесь расположены модные бутики и ювелирные магазины.

На улице курортного города Ларнак
13 из 16

Если хочется порадовать себя шопингом в Ларнаке, то следует держать курс на главные торговые улицы города: Zenonos Kitieos и Ermou Street. Именно здесь расположены модные бутики и ювелирные магазины.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Борис Бабанов

В качестве сувениров из Ларнаки туристы обычно привозят керамическую посуду ручной работы, серебряные украшения и льняное кружево.

На улицах Ларнаки
14 из 16

В качестве сувениров из Ларнаки туристы обычно привозят керамическую посуду ручной работы, серебряные украшения и льняное кружево.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© Depositphotos / KirillM

Айя-Напа — это бюджетная греческая Ибица. Тусовки тут такие же зажигательные, как на испанском острове, но за гораздо меньшие деньги. В сезон здесь всегда много молодежи.

Прогулочный катер в Айия-Напе, Кипр
15 из 16

Айя-Напа — это бюджетная греческая Ибица. Тусовки тут такие же зажигательные, как на испанском острове, но за гораздо меньшие деньги. В сезон здесь всегда много молодежи.

© Depositphotos / KirillM
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /

Калопанайотис — небольшая деревня в горах, привлекающая туристов национальной культурой. Главная достопримечательность — построенный в ΧΙ веке монастырь Святого Иоанна Лампадиста с одним из старейших на Кипре иконостасов. Рядом — водохранилище и богатый сероводородом источник.

Калопанайотис, Кипр
16 из 16

Калопанайотис — небольшая деревня в горах, привлекающая туристов национальной культурой. Главная достопримечательность — построенный в ΧΙ веке монастырь Святого Иоанна Лампадиста с одним из старейших на Кипре иконостасов. Рядом — водохранилище и богатый сероводородом источник.

CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрГреция
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