В гости к греческим богам: чем заняться на Кипре

Прилетая на Кипр, турист может рассчитывать на приятный сервис, очень чистые пляжи, многие из которых отмечены голубым флагом, и мягкий климат. Отдых здесь цивилизованный и чаще размеренный. На острове, помимо пляжных, есть и горнолыжный курорт. Добираются до Кипра по воздуху и морю. На острове действуют два аэропорта: в Ларнаке (самый бюджетный кипрский курорт) и в Пафосе (где больше роскошных отелей и ресторанов). С Египтом, Грецией и Израилем у Кипра есть морское пассажирское сообщение.