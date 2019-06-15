В гости к греческим богам: чем заняться на Кипре

Пляжи на Кипре муниципальные и бесплатные, зонтики и лежаки — за деньги. Стоимость варьируется от трех до семи евро.
Пляжи на Кипре муниципальные и бесплатные, зонтики и лежаки — за деньги. Стоимость варьируется от трех до семи евро.
Лимасол — крупнейший курорт на острове. Он хорош своей универсальностью: для семейных пар с детьми здесь есть аквапарки и аттракционы, а для молодежи — множество ночных клубов и баров.
Лимасол — крупнейший курорт на острове. Он хорош своей универсальностью: для семейных пар с детьми здесь есть аквапарки и аттракционы, а для молодежи — множество ночных клубов и баров.
Лимасол может быть особенно привлекательным для россиян, это самый интернациональный курорт, и здесь многие говорят по-русски.
Лимасол может быть особенно привлекательным для россиян, это самый интернациональный курорт, и здесь многие говорят по-русски.
Курион — античный город-государство, сейчас здесь археологический парк. Считается одной из самых посещаемых исторических достопримечательностей Лимасола.
Курион — античный город-государство, сейчас здесь археологический парк. Считается одной из самых посещаемых исторических достопримечательностей Лимасола.
Святилище Аполлона Гилата, покровителя Куриона.
Протарас более тихий, чем Лимасол, и достаточно бюджетный курорт. Сюда лучше всего приезжать с детьми.
Протарас более тихий, чем Лимасол, и достаточно бюджетный курорт. Сюда лучше всего приезжать с детьми.
В Протарасе много широких пляжей, скалистых бухт и дешевых апартаментов. А если захочется сменить обстановку, 15 минут на такси — и вы в тусовочной Айя-Напе.
В Протарасе много широких пляжей, скалистых бухт и дешевых апартаментов. А если захочется сменить обстановку, 15 минут на такси — и вы в тусовочной Айя-Напе.
Ветхозаветного пророка Илию, в честь которого названа эта церковь, очень почитают православные киприоты (его также считают покровителем Воздушно-десантных войск).
Ветхозаветного пророка Илию, в честь которого названа эта церковь, очень почитают православные киприоты (его также считают покровителем Воздушно-десантных войск).
Город Пафос известен как родина богини Афродиты. Сегодня здесь, как правило, отдыхают обеспеченные люди.
Город Пафос известен как родина богини Афродиты. Сегодня здесь, как правило, отдыхают обеспеченные люди.
Бухта Афродиты — одно из самых загадочных и красивых мест на Кипре. Ведь, по легенде, именно здесь вышла из пены богиня любви и красоты. Согласно поверью, женщина, искупавшаяся в этой бухте, обретет вечную молодость.
Бухта Афродиты — одно из самых загадочных и красивых мест на Кипре. Ведь, по легенде, именно здесь вышла из пены богиня любви и красоты. Согласно поверью, женщина, искупавшаяся в этой бухте, обретет вечную молодость.
В двух километрах к северо-западу от Пафоса находятся царские гробницы. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В двух километрах к северо-западу от Пафоса находятся царские гробницы. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещая Ларнаку, стоит заглянуть в древний город Китион, основанный в XIII веке до нашей эры правнуком библейского Ноя Китимом. Взору туристов предстают развалины комплекса из пяти храмов, гробницы и остатки мастерских.
Посещая Ларнаку, стоит заглянуть в древний город Китион, основанный в XIII веке до нашей эры правнуком библейского Ноя Китимом. Взору туристов предстают развалины комплекса из пяти храмов, гробницы и остатки мастерских.
Если хочется порадовать себя шопингом в Ларнаке, то следует держать курс на главные торговые улицы города: Zenonos Kitieos и Ermou Street. Именно здесь расположены модные бутики и ювелирные магазины.
Если хочется порадовать себя шопингом в Ларнаке, то следует держать курс на главные торговые улицы города: Zenonos Kitieos и Ermou Street. Именно здесь расположены модные бутики и ювелирные магазины.
В качестве сувениров из Ларнаки туристы обычно привозят керамическую посуду ручной работы, серебряные украшения и льняное кружево.
В качестве сувениров из Ларнаки туристы обычно привозят керамическую посуду ручной работы, серебряные украшения и льняное кружево.
Айя-Напа — это бюджетная греческая Ибица. Тусовки тут такие же зажигательные, как на испанском острове, но за гораздо меньшие деньги. В сезон здесь всегда много молодежи.
Айя-Напа — это бюджетная греческая Ибица. Тусовки тут такие же зажигательные, как на испанском острове, но за гораздо меньшие деньги. В сезон здесь всегда много молодежи.
Калопанайотис — небольшая деревня в горах, привлекающая туристов национальной культурой. Главная достопримечательность — построенный в ΧΙ веке монастырь Святого Иоанна Лампадиста с одним из старейших на Кипре иконостасов. Рядом — водохранилище и богатый сероводородом источник.
Калопанайотис — небольшая деревня в горах, привлекающая туристов национальной культурой. Главная достопримечательность — построенный в ΧΙ веке монастырь Святого Иоанна Лампадиста с одним из старейших на Кипре иконостасов. Рядом — водохранилище и богатый сероводородом источник.