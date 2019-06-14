Бойко посоветовал украинским властям закончить переговоры о поставках газа

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Новому правительству в срочном порядке необходимо будет заканчивать переговоры о поставках газа напрямую в Украину, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Мы дважды выезжали в Москву с Виктором Медведчуком (одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) и приводили переговоры, один раз в Москве, другой раз в Санкт-Петербурге. Я считаю, что нам, как только сейчас будет смена правительства, надо архи-быстро заканчивать переговоры, в первую очередь, о поставках газа напрямую, потому что это прямой интерес Украины", - сказал Бойко в эфире телеканала " 112 Украина " в пятницу.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.