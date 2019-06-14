Путин и Рахмон обсудили развитие стратегических отношений

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019

ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили в пятницу в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений двух стран, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

По данным пресс-службы, Рахмон отметил, что встречи и переговоры на высоком уровне имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений. "Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу", — приводит слова Рахмона его пресс-служба.

Главы двух государств выразили удовлетворение результатами официального визита президента Таджикистана в РФ в апреле 2019 года, практической реализацией подписанных ранее документов, сотрудничеством ведомств двух стран в деле расширения многогранных отношений и достигнутыми договорённостями в различных отраслях сотрудничества.