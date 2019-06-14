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РИА Новости

Путин и Рахмон обсудили развитие стратегических отношений

Вчера, 23:22
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019
ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили в пятницу в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений двух стран, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
По данным пресс-службы, Рахмон отметил, что встречи и переговоры на высоком уровне имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений. "Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу", — приводит слова Рахмона его пресс-служба.
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Главы двух государств выразили удовлетворение результатами официального визита президента Таджикистана в РФ в апреле 2019 года, практической реализацией подписанных ранее документов, сотрудничеством ведомств двух стран в деле расширения многогранных отношений и достигнутыми договорённостями в различных отраслях сотрудничества.
Путин прибыл в Душанбе для участия в работе саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится 15 июня. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц, 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций: ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Для участия в работе душанбинского саммита в Душанбе прибыли президенты 11 государств - Китая, России, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Афганистан на саммите представляет премьер этой страны Абдулло Абдулло.
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Эмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанРоссияВ мире
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