Путин и Рахмон обсудили развитие стратегических отношений

ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили в пятницу в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений двух стран, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
По данным пресс-службы, Рахмон отметил, что встречи и переговоры на высоком уровне имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений. "Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу", — приводит слова Рахмона его пресс-служба.
16 апреля, 02:15Межгосударственные отношения России и Таджикистана
Главы двух государств выразили удовлетворение результатами официального визита президента Таджикистана в РФ в апреле 2019 года, практической реализацией подписанных ранее документов, сотрудничеством ведомств двух стран в деле расширения многогранных отношений и достигнутыми договорённостями в различных отраслях сотрудничества.
Путин прибыл в Душанбе для участия в работе саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится 15 июня. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц, 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций: ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Для участия в работе душанбинского саммита в Душанбе прибыли президенты 11 государств - Китая, России, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Афганистан на саммите представляет премьер этой страны Абдулло Абдулло.