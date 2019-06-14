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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Вчера, 23:19
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© СК РФОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет составил предварительный отчет по итогам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Документ поминутно перечисляет, что происходило с воздушным судном, и как на это реагировал экипаж.
По предварительным данным, в 15:08 в самолет ударила молния, на его фюзеляже нашли характерные повреждения.
Эксперты международного авиационного комитета пришли к выводу, что после поражения самолета атмосферным электричеством у него отключился автопилот, а система дистанционного управления перешла в режим Direct Mode (Прямого управления. – Прим.ред.).
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
6 мая, 21:59
"Второй день рождения": пассажиры и экипаж рассказали о трагедии с SSJ-100
Автомат тяги при этом продолжал работать.
Как отмечают специалисты, во время предыдущего рейса пилоты не жаловались на работу систем. Кроме того, на техобслуживании проверялось наличие и исправность аварийно-спасательного оборудования.
Теперь комиссия МАК проведет эксперименты на полнопилотажном тренажере , чтобы оценить действия экипажа, а разработчик SSJ100 совместно со экспертами проводит математическое моделирование полета.
Комиссия планирует провести комплекс исследований, к которым привлекут в том числе представителей государств, совместно участвовавших в разработке и производстве этого типа самолета.
"Понимаете, молодые же погибли". Прощание с жертвами катастрофы SSJ100
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

Расследование продолжается

Комментируя доклад МАК, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что предварительный отчет показал штатную работу техники и систем самолета за исключением момента попадания молнии.
По мнению министра, система работала слаженно и позволила пилоту выбирать из двух сценариев: продолжить полет или выработать топливо.
"Что касается момента посадки, самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж... касание произошло с нагрузкой 2,5, второе касание было выше нормы, но и третья была фатальная, которая привела к тем последствиям", - объяснил министр.
Мантуров также подчеркнул, что расследование причин катастрофы будет продолжаться.
Фрагмент обгоревшего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
17 мая, 21:16
"Аэрофлот" прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Тогда пилоты летевшего из Москвы в Мурманск самолета решили вернуться в столицу примерно через полчаса после взлета.
Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части борта. В результате погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись.
Сейчас в качестве возможных причин крушения рассматривают версию технической неисправности, недостаточную квалификацию экипажа и неблагоприятные погодные условия. Все эти причины являются стандартными версиями при расследовании подобного рода ситуаций.
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ЧП в ШереметьевоМАКSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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