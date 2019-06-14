МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.
Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.