МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

© СК РФ Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет составил предварительный . Межгосударственный авиационный комитет составил предварительный отчет по итогам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Документ поминутно перечисляет, что происходило с воздушным судном, и как на это реагировал экипаж.

По предварительным данным, в 15:08 в самолет ударила молния, на его фюзеляже нашли характерные повреждения.

Эксперты международного авиационного комитета пришли к выводу, что после поражения самолета атмосферным электричеством у него отключился автопилот, а система дистанционного управления перешла в режим Direct Mode (Прямого управления. – Прим.ред.).

Автомат тяги при этом продолжал работать.

Как отмечают специалисты, во время предыдущего рейса пилоты не жаловались на работу систем. Кроме того, на техобслуживании проверялось наличие и исправность аварийно-спасательного оборудования.

Теперь комиссия МАК проведет эксперименты на полнопилотажном тренажере , чтобы оценить действия экипажа, а разработчик SSJ100 совместно со экспертами проводит математическое моделирование полета.

Комиссия планирует провести комплекс исследований, к которым привлекут в том числе представителей государств, совместно участвовавших в разработке и производстве этого типа самолета.

Расследование продолжается

Комментируя доклад МАК, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что предварительный отчет показал штатную работу техники и систем самолета за исключением момента попадания молнии.

По мнению министра, система работала слаженно и позволила пилоту выбирать из двух сценариев: продолжить полет или выработать топливо.

"Что касается момента посадки, самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж... касание произошло с нагрузкой 2,5, второе касание было выше нормы, но и третья была фатальная, которая привела к тем последствиям", - объяснил министр.

Мантуров также подчеркнул, что расследование причин катастрофы будет продолжаться.

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Тогда пилоты летевшего из Москвы в Мурманск самолета решили вернуться в столицу примерно через полчаса после взлета.

Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части борта. В результате погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись.