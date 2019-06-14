Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области СМИ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключили соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации в рамках саммита ШОС в Бишкеке, сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Документ, в частности, подразумевает создание благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации, взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ стран-участниц, обмен профессиональным опытом, проведение встреч, семинаров и конференций в области СМИ, взаимное содействие в трансляции теле- и радиопрограмм, деятельности корпунктов, подготовке кадров и т.д.", - сообщается на сайте.

Подписи под документом поставили представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С российской стороны соглашение подписал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По словам Волина, сотрудничество России со странами ШОС сегодня носит очень неравномерный характер: от крайне активного с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией до почти полного отсутствия контактов с Пакистаном и Таджикистаном.

"С подписанием данного документа мы надеемся на активизацию наших связей со всеми участниками", — приводятся слова замминистра Минкомсвязи.