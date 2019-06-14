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РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области СМИ

Вчера, 22:41
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключили соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации в рамках саммита ШОС в Бишкеке, сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Документ, в частности, подразумевает создание благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации, взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ стран-участниц, обмен профессиональным опытом, проведение встреч, семинаров и конференций в области СМИ, взаимное содействие в трансляции теле- и радиопрограмм, деятельности корпунктов, подготовке кадров и т.д.", - сообщается на сайте.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
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Подписи под документом поставили представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С российской стороны соглашение подписал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
По словам Волина, сотрудничество России со странами ШОС сегодня носит очень неравномерный характер: от крайне активного с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией до почти полного отсутствия контактов с Пакистаном и Таджикистаном.
"С подписанием данного документа мы надеемся на активизацию наших связей со всеми участниками", — приводятся слова замминистра Минкомсвязи.
В Бишкеке в пятницу прошел саммит ШОС. В нем приняли участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе - Бишкекскую декларацию, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС, и дорожную карту по урегулированию ситуации в Афганистане.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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