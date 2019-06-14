В Twitter высмеяли фото Трампа, размещенное в день его рождения Белым домом

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Пользователи интернета высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую в пятницу опубликовал Белый Дом в официальном канале Пользователи интернета высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую в пятницу опубликовал Белый Дом в официальном канале Twitter

Публикация приурочена ко Дню флага, но подписчиков Белого дома привел в недоумение выбор фотографии для этого. Сам Трамп также ретвитнул это сообщение в своем аккаунте.

Снимок был сделан год назад. Трамп после одного из выступлений, когда зал аплодировал только что завершившейся речи, расхаживал по сцене и, подойдя к стоявшему сбоку флагу, вдруг обнял его, постоял так некоторое время, с улыбкой глядя в зал. Видео этого момента уже тогда стало популярным и разошлось по соцсетям.

"Зачем вам надо, что этот снимок опять по сетям ходил? Стыд", "Этот снимок отвратительный, не могу поверить, что вы вытащили его, теперь это будет мемом", "А это точно то, что надо делать с флагом?", "Пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт", - подобные комментарии тут же появились под этим снимком.

В этот же день Дональд Трамп празднует и свой день рождения. В пятницу ему исполнилось 73 года. Он ни словом не обмолвился об этом в своем Twitter, однако поздравил "с днем рождения" сухопутные силы, которые в этот же день празднуют 244 года с дня своего образования.