В Twitter высмеяли фото Трампа, размещенное в день его рождения Белым домом

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Пользователи интернета высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую в пятницу опубликовал Белый Дом в официальном канале Twitter.
Публикация приурочена ко Дню флага, но подписчиков Белого дома привел в недоумение выбор фотографии для этого. Сам Трамп также ретвитнул это сообщение в своем аккаунте.
14 июня 2019 г.
Снимок был сделан год назад. Трамп после одного из выступлений, когда зал аплодировал только что завершившейся речи, расхаживал по сцене и, подойдя к стоявшему сбоку флагу, вдруг обнял его, постоял так некоторое время, с улыбкой глядя в зал. Видео этого момента уже тогда стало популярным и разошлось по соцсетям.
"Зачем вам надо, что этот снимок опять по сетям ходил? Стыд", "Этот снимок отвратительный, не могу поверить, что вы вытащили его, теперь это будет мемом", "А это точно то, что надо делать с флагом?", "Пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт", - подобные комментарии тут же появились под этим снимком.
В этот же день Дональд Трамп празднует и свой день рождения. В пятницу ему исполнилось 73 года. Он ни словом не обмолвился об этом в своем Twitter, однако поздравил "с днем рождения" сухопутные силы, которые в этот же день празднуют 244 года с дня своего образования.
Однако о его дне рождения не забыли пользователи, которые в соцсетях в пятницу активно используют хэштег JohnMcCainDay в память о скончавшемся сенаторе-республиканце Джоне Маккейне, известным своей критикой Трампа. Идею "отметить" таким образом день рождения президента выдвинул продюсер одного популярного телешоу, и она нашла отклик у американцев. Этот хэштег стоит на первом месте в десятке самых популярных в США. Следом за ним идет FlagDay (День флага).
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