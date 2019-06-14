Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию украинских СМИ о том, что его планируют назначить послом в США.

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - написал Климкин в Twitter

На прошлой неделе Верховная рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.