Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию украинских СМИ о том, что его планируют назначить послом в США.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - написал Климкин в Twitter.
На прошлой неделе Верховная рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что глава государства Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить Климкина и назначить на должность министра иностранных дел замглавы его администрации Вадима Пристайко. Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.