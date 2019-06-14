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РИА Новости

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию украинских СМИ о том, что его планируют назначить послом в США.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
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"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - написал Климкин в Twitter.
На прошлой неделе Верховная рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что глава государства Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить Климкина и назначить на должность министра иностранных дел замглавы его администрации Вадима Пристайко. Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.
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