Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T20:40Z
https://ria.ru/20190614/1555587396.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4331d30f376f1a406cd3f0d7631edd34.jpg
РИА Новости

ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Вчера, 20:40
4413
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине свои рекомендации по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с главой миссии на Украине Фионой Фрейзер.
"Мы говорили о принятом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии", - написала Денисова в Facebook.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
31 мая, 12:22
Спикер Рады заявил, что Зеленский спровоцировал кризис на Украине
По ее словам, Фрейзер отметила важность признания неконституционным закона о декларировании доходов для активистов.
Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным введение электронного декларирования доходов и расходов для общественных активистов.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
28 апреля, 12:00
Лучше мовы только English, или Какой язык теперь доведет до Киева Украина вот-вот окрепнет до состояния высокопрочного бетона — ничто так не цементирует нацию, как язык. "Мовный закон" есть, и в нем прозрачно закреплена дискриминация русскоязычного населения. Дело за президентской подписью. Но тут уж у Петра Порошенко рука не дрогнет.
43935224
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеФиона ФрейзерОБСЕЛюдмила ДенисоваУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
В "Укртрансгазе" сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
РИА
Новости
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Лента
новостей
Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии, считает Додон
Петр Порошенко
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Британские военные
Посольство ответило на "переориентирование" британского спецназа на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Глава МИД Приднестровья прокомментировал ситуацию в Молдавии
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
11:03Катар готов увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере
Лента новостейМолния