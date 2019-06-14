ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Лучше мовы только English, или Какой язык теперь доведет до Киева

Украина вот-вот окрепнет до состояния высокопрочного бетона — ничто так не цементирует нацию, как язык. "Мовный закон" есть, и в нем прозрачно закреплена дискриминация русскоязычного населения. Дело за президентской подписью. Но тут уж у Петра Порошенко рука не дрогнет.