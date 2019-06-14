ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине свои рекомендации по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с главой миссии на Украине Фионой Фрейзер.
"Мы говорили о принятом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии", - написала Денисова в Facebook.
По ее словам, Фрейзер отметила важность признания неконституционным закона о декларировании доходов для активистов.
Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным введение электронного декларирования доходов и расходов для общественных активистов.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.
28 апреля, 12:00Лучше мовы только English, или Какой язык теперь доведет до Киева Украина вот-вот окрепнет до состояния высокопрочного бетона — ничто так не цементирует нацию, как язык. "Мовный закон" есть, и в нем прозрачно закреплена дискриминация русскоязычного населения. Дело за президентской подписью. Но тут уж у Петра Порошенко рука не дрогнет.