Ученые нашли в Эфиопии останки древнейшего "обезьяночеловека"

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Палеонотологи обнаружили в знаменитой долине Аваш останки пока древнейшего австралопитека, предположительно способного к прямохождению. Это открытие укрепляет притязания Восточной Африки на звание прародины человечества, пишут ученые в . Палеонотологи обнаружили в знаменитой долине Аваш останки пока древнейшего австралопитека, предположительно способного к прямохождению. Это открытие укрепляет притязания Восточной Африки на звание прародины человечества, пишут ученые в Journal of Human Evolution.

"Первый позвонок этого австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей. Эта черта отсутствует у ныне существующих приматов и древнейших предков человека, однако она помогает нам держать голову в вертикальном положении в то время, когда мы стоим", — рассказывает Марк Мейер (Marc Meyer) из колледжа Чаффи в Кукамонге (США).

Сегодня самым древним "прямым" предком современных людей считается человек умелый, Homo habilis. "Генеалогия" более примитивных гоминид - австралопитеков, ардипитека, сахелантропа и других видов - пока остается предметом споров среди антропологов.

Тем не менее, прямоходящие афарские австралопитеки сегодня считаются наиболее вероятными предками умелых людей, а шимпанзеподобный ардипитек - предположительным "прадедом" австралопитеков.

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина австралопитеков, когда они появились и где возникли первые представители нашего рода. Сейчас на эту роль претендуют два уголка Африки – долины рек Леди и Герару в Эфиопии, Олдувайское ущелье в Танзании и "колыбель человечества" на востоке ЮАР.

В пользу первого кандидата говорит то, что на территории этого региона еще в 1972 году были найдены останки "Люси" – молодой самки афарского австралопитека, чьи конечности были приспособлены для прямохождения. Вдобавок, неподалеку от нее были открыты останки нескольких еще более древних гоминид.

Притязания второй родины человечества поддерживает ряд находок в пещерах Стеркфонтейн и Малапа, где в конце прошлого века и в 2009 году были найдены останки "Литтлфута", необычного человекоподобного австралопитека, а также австралопитека седиба, который сегодня считается многими учеными переходным видом между родом Homo и его древними предками.

Майер и его коллега Скотт Уильямс(Scott Williams) приблизились к получению ответа на вопрос, какой из этих уголков Африки является реальной родиной рода Homo, анализируя уже найденные окаменелости и проводя раскопки на территории национального парка Аваш, где были найдены останки Люси, древнейших представителей рода Homo и пока древнейшие орудия труда.

Изучая отложения осадочных пород, сформировавшиеся примерно 4,2 миллиона лет назад в центральной части этой долины, в местечке под названием Асса Исси, ученые совершили удивительную находку. Им удалось найти семь хорошо сохранившихся позвонков одного из самых противоречивых австралопитеков, Australopithecus anamensis.

Его первые останки, фрагмент нижней челюсти, а также часть плечевой кости, были открыты в 1994 году у берегов озера Туркана в Танзании знаменитыми британскими палеонтологами, Ричардом и Мэв Лики. Проанализировав их устройство, ученые пришли к выводу, что им удалось найти древнейших австралопитеков Земли, живших на юге Африки около четырех миллионов лет назад.

Так как супружеской чете Лики не удалось найти ни костей ступней, ни других частей тела этих гоминид, их идея о том, что эти существа могли ходить на двух ногах, вызвала массу споров, которые не утихают и по сей день.

Открытие сразу семи позвонков этих приматов, захороненных в Эфиопии фактически в то же время, что и останки Australopithecus anamensis на юге Африки, дало Мейеру и Уильямсу первую возможность проверить эти теории, а также связать обе "колыбели" человечества.

Их анализ, как отмечает антрополог, принес массу сюрпризов, указывающих на то, что наши предки освоили прямохождение неожиданно рано. Помимо "человеческого" устройства шейных позвонков, эти приматы не обладали особыми лопаточными мускулами, которые есть у шимпанзе и прочих обезьян, проводящих значительную часть своей жизни на деревьях.

Иными словами, это означает, что анамские австралопитеки, как и современные Homo sapiens и их непосредственные предки, не очень хорошо умели лазать по веткам и стволам деревьев и вряд ли были похожи по образу своей жизни на современных обезьян.

Схожим образом были устроены их грудные позвонки – каналы в них были необычно широкими, что характерно для людей, испытывающих постоянные большие нагрузки на позвоночник, но не для обезьян, ходящих на четырех руках. Что интересно, в этом отношении Australopithecus anamensis были ближе к человеку, чем их предположительные потомки, афарские и южные австралопитеки.