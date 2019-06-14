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РИА Новости

В Шотландии активисты Greenpeace атаковали буровую установку компании ВР

Вчера, 18:47
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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты Greenpeace в пятницу атаковали буровую установку британской нефтегазовой компании BP на побережье Шотландии, чтобы препятствовать ее отправке на нефтяное месторождение в Северном море, говорится в сообщении Greenpeace UK.
Это уже вторая попытка "зеленых" заблокировать буровую вышку за последние несколько часов. В четверг полиция сняла двух протестующих с судна, которые пытались остановить транспортировку оборудования.
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"Прошло шесть дней с тех пор, как активисты поднялись на борт нефтяной платформы BP, которая планирует добыть 30 миллионов баррелей нефти с месторождения Ворлич (Vorlich) в Северном море. Мы ожидаем и надеемся на адекватный ответ со стороны BP в связи с климатической чрезвычайной ситуацией. Вот почему мы здесь и чего мы надеемся достичь", - отмечается в обращении активистов.
По мнению Greenpeace, деятельность BP и других нефтяных компаний ухудшает экологическую ситуацию в Северном море. "Компания по-прежнему стремится бурить все, что можно найти, от Северного моря до Арктики и Амазонки. И как мы установили, это будет иметь трагические последствия для климата и жизни на земле", - приводят доводы "зеленые".
Ранее полиция арестовала около десяти человек, участвовавших в акции протеста.
ВР, в свою очередь, назвала действия Greenpeace "безответственными и способными излишне подвергнуть риску самих себя и других".
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Также нефтегазовый холдинг сообщил, что владельцем буровой установки является компания Transocean, с которой идет взаимодействие по поводу сложившейся ситуации.
"Мы разделяем озабоченность протестующих по поводу климата. Мы поддерживаем Парижское соглашение. И мы каждый день работаем над тем, чтобы ускорить переход мира к низкоуглеродному будущему", - подчеркнули в ВР.
Месторождение Ворлич (Vorlich) в Северном море, которое предположительно содержит около 30 миллионов баррелей нефти, должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году. BP работает над проектом совместно с подразделением израильской Delek Group - Ithaca Energy.
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GreenpeaceBP Plc.ШотландияВ мире
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