В Шотландии активисты Greenpeace атаковали буровую установку компании ВР

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты Greenpeace в пятницу атаковали буровую установку британской нефтегазовой компании BP на побережье Шотландии, чтобы препятствовать ее отправке на нефтяное месторождение в Северном море, говорится в сообщении Greenpeace UK.
Это уже вторая попытка "зеленых" заблокировать буровую вышку за последние несколько часов. В четверг полиция сняла двух протестующих с судна, которые пытались остановить транспортировку оборудования.
11 декабря 2018, 03:13В Greenpeace рассказали, что угрожает нацпарку "Лосиный остров"
"Прошло шесть дней с тех пор, как активисты поднялись на борт нефтяной платформы BP, которая планирует добыть 30 миллионов баррелей нефти с месторождения Ворлич (Vorlich) в Северном море. Мы ожидаем и надеемся на адекватный ответ со стороны BP в связи с климатической чрезвычайной ситуацией. Вот почему мы здесь и чего мы надеемся достичь", - отмечается в обращении активистов.
По мнению Greenpeace, деятельность BP и других нефтяных компаний ухудшает экологическую ситуацию в Северном море. "Компания по-прежнему стремится бурить все, что можно найти, от Северного моря до Арктики и Амазонки. И как мы установили, это будет иметь трагические последствия для климата и жизни на земле", - приводят доводы "зеленые".
Ранее полиция арестовала около десяти человек, участвовавших в акции протеста.
ВР, в свою очередь, назвала действия Greenpeace "безответственными и способными излишне подвергнуть риску самих себя и других".
3 декабря 2018, 09:36В Словакии суд арестовал 12 активистов Greenpeace после протестов на шахте
Также нефтегазовый холдинг сообщил, что владельцем буровой установки является компания Transocean, с которой идет взаимодействие по поводу сложившейся ситуации.
"Мы разделяем озабоченность протестующих по поводу климата. Мы поддерживаем Парижское соглашение. И мы каждый день работаем над тем, чтобы ускорить переход мира к низкоуглеродному будущему", - подчеркнули в ВР.
Месторождение Ворлич (Vorlich) в Северном море, которое предположительно содержит около 30 миллионов баррелей нефти, должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году. BP работает над проектом совместно с подразделением израильской Delek Group - Ithaca Energy.