Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T18:26Z
https://ria.ru/20190614/1555584001.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/69/1555586995_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_56337651e48b4f5929482559ee2e6bf3.jpg
РИА Новости

Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Вчера, 18:26
7168
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
У трапа Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран провели короткую беседу прямо в аэропорту.
Вечером в пятницу он будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени президента республики Эмомали Рахмона. Как ожидается, также состоится встреча Путина и Рахмона.
На следующий день откроется сам саммит СВМДА. Путин выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд встреч, некоторые из них - "на ногах". Кроме того, ранее в Кремле сообщили, что прорабатывается беседа с эмиром Катара.
В составе СВМДА - 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
Вчера, 15:46
Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке
3722013
Обсудить 1
СВМДАВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
В Душанбе начался саммит СВМДА
РИА
Новости
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019
Путин и Рахмон обсудили развитие стратегических отношений
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Лента
новостей
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Лента новостейМолния