Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019

ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

У трапа Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран провели короткую беседу прямо в аэропорту.

Вечером в пятницу он будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени президента республики Эмомали Рахмона. Как ожидается, также состоится встреча Путина и Рахмона.

На следующий день откроется сам саммит СВМДА. Путин выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд встреч, некоторые из них - "на ногах". Кроме того, ранее в Кремле сообщили, что прорабатывается беседа с эмиром Катара.