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РИА Новости

Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за инцидентом с дорожным знаком на выезде из дагестанского Кизляра стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.
Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Он добавил, что вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом.
"У нас закон РФ: мы обязаны поставить информационные знаки, и мы поставили у себя на территории. Там не было никогда знаков, никто не замечал, не придавал значения. Мы – братские регионы. Со стороны Дагестана восемь постов, со стороны Чечни два поста. Одиннадцатого июля были специально использованы молодые люди, чтобы поднять шум. Шум подняло не дагестанское общество, не руководство Дагестана, это отдельные несколько человек подняли шум, а вокруг них собрались. На них мы внимания не обращаем, нарушат правила на нашей территории, мы ответим", - заявил Кадыров в интервью азербайджанскому телеканалу Реал ТВ.
В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден, в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
13 июня, 14:56
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
19320221
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Рамзан КадыровЧечняРоссияДагестанОбщество
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