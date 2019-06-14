ФНС потребовала с основателя "Корчмы Тарас Бульба" более миллиарда рублей

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Основатель сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван заявил в Басманном суде Москвы в пятницу, что ФНС хочет взыскать с него 1,2 миллиарда рублей.

Ранее СК сообщал, что по мировому соглашению с Федеральной налоговой службой с Белойвана будет взыскано более 1 миллиарда рублей.

"В этой ситуации я нахожусь более пяти лет, признаю свою вину. В итоге сумму мы не уточнили, со стороны налогового органа звучит 1 миллиард 200 миллионов рублей, хотя раньше речь шла о 650 миллионах рублей. За это время я достаточно наказан: и развал семьи, и у меня умер отец. Я не буду это связывать, но когда к тебе ночью приходят налоговые органы, это не каждый выдержит. Когда у женщины четверо детей, она не готова рисковать", - сказал бизнесмен в своем последнем слове.

Белойван заключил сделку со следствием, дело рассматривается в особом порядке. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Ранее во время прения сторон прокурор попросил наказания 2 года колонии общего режима. Кроме того, по делу заявлен гражданский иск на 862 миллиона рублей.

Он отметил, что в рамках иска арестовали имущество посторонних людей. "Я понимаю, бывшую жену можно как-то увязать, то, что ей досталось после развода. Но остальные люди при чем, у которых я брал в долг?" - пояснил Белойван.

Суд огласит приговор 17 июня.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.