Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией Юрия Аллерова и назначил Балана исполнять его обязанности.
"Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа президента, опубликованного в пятницу.
Кроме того, Зеленский назначил первым замкомандующего Нацгвардией Владимира Кондратюка и двух заместителей - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардией с апреля 2014 года, с февраля до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Нацгвардией.