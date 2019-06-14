Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.

В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией Юрия Аллерова и назначил Балана исполнять его обязанности.

"Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа президента, опубликованного в пятницу.

Кроме того, Зеленский назначил первым замкомандующего Нацгвардией Владимира Кондратюка и двух заместителей - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.