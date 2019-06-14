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РИА Новости

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией Юрия Аллерова и назначил Балана исполнять его обязанности.
"Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа президента, опубликованного в пятницу.
Кроме того, Зеленский назначил первым замкомандующего Нацгвардией Владимира Кондратюка и двух заместителей - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардией с апреля 2014 года, с февраля до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Нацгвардией.
Дмитрий Разумков
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