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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Глава МИД Молдавии намерен отозвать посла в США

Вчера, 17:39
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КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил, что посол республики в США Кристина Балан проигнорировала приказ, согласно которому должна была приехать в Кишинев для консультаций, поэтому может быть отозвана с должности.
Попеску в среду подписал указ о вызове в Кишинев посла республики в США для консультаций. Министр объяснил свое решение тем, что Балан в США продвигала интересы Демократической партии, а не страны.
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"С неудовольствием констатирую, что посол Кристина Балан проигнорировала без объяснений приказ министра, согласно которому она должна была явиться в столицу для консультаций не позднее, чем сегодня, в 15.00 (совпадает с мск). Я решил предложить правительству Республики Молдова отозвать Кристину Балан с должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки", - написал Попеску на своей странице в Facebook.
Министр сообщил американским властям, что все заявления и обращения Балан с этих пор не могут рассматриваться в качестве позиции Молдавии.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииМИД МолдавииМолдавияСШАВ мире
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