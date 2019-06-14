Глава МИД Молдавии намерен отозвать посла в США

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил, что посол республики в США Кристина Балан проигнорировала приказ, согласно которому должна была приехать в Кишинев для консультаций, поэтому может быть отозвана с должности.

Министр сообщил американским властям, что все заявления и обращения Балан с этих пор не могут рассматриваться в качестве позиции Молдавии.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.