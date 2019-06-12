Глава МИД Молдавии правительства Санду вызвал в Кишинев посла в США

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что вызвал в Кишинев для консультаций посла республики в США Кристину Балан.

"Я хочу проинформировать общественность о том, что благодаря подписанному мною сегодня распоряжению посол Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки Кристина Балан вызвана в Кишинев для консультаций", - приводит слова Попеску пресс-служба блока ACUM.

Глава МИД отметил, что власти США уже проинформированы о причинах подобного решения. Он подчеркнул, что любые действия посла после этого распоряжения не отражают позицию законного руководства Молдавии.

Ожидается, что Кристина Балан прибудет в Кишинев в пятницу, 14 июня.