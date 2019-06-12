Глава МИД Молдавии правительства Санду вызвал в Кишинев посла в США

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что вызвал в Кишинев для консультаций посла республики в США Кристину Балан.
"Я хочу проинформировать общественность о том, что благодаря подписанному мною сегодня распоряжению посол Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки Кристина Балан вызвана в Кишинев для консультаций", - приводит слова Попеску пресс-служба блока ACUM.
Глава МИД отметил, что власти США уже проинформированы о причинах подобного решения. Он подчеркнул, что любые действия посла после этого распоряжения не отражают позицию законного руководства Молдавии.
Ожидается, что Кристина Балан прибудет в Кишинев в пятницу, 14 июня.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.