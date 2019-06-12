В МИД Молдавии назвали причины вызова в Кишинев посла в США

"Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, поскольку молдавские дипломаты должны представлять страну, а не отдельные партии", - сказал Попеску журналистам в парламенте.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.