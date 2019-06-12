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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В МИД Молдавии назвали причины вызова в Кишинев посла в США

Вчера, 19:55
1994
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил, что вызвал посла республики в США в Кишинев, поскольку Кристина Балан представляла интересы Демократической партии, а не страны.
Ранее стало известно, что Попеску подписал указ о вызове Балан в Кишинев для консультаций, ее приезд ожидается 14 июня.
"Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, поскольку молдавские дипломаты должны представлять страну, а не отдельные партии", - сказал Попеску журналистам в парламенте.
Накануне местный телеканал TV 8 опубликовал текст документа, который, по данным СМИ, распространяется через посольство США в Молдавии. Документ является обращением Демократической партии, в которой отражена версия политформирования о том, что происходит во внутриполитической ситуации в стране. В частности, в тексте сказано, что блок ACUM и партия социалистов действуют "в интересах Кремля".
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииМИД МолдавииМолдавияВ мире
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