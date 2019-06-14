Эрдоган пообещал ответить в случае атак на турецкие посты в Идлибе

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В четверг минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного поста в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, в результате чего трое турецких военных получили легкие ранения.

В Минобороны РФ сообщили, что наблюдательный пост обстреляли террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"*, и турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать "в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов". По сообщению МО РФ, по координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара, в результате были уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста.

"Мы стоим на том, чтобы сохранять перемирие. У нас были раненые и погибшие, и та сторона за это уже заплатила. Но если сирийский режим будет продолжать нападения на наши наблюдательные пункты, мы молчать не будем и сделаем, что надо", - сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям РФ и Турции удалось избежать масштабных военных действий в Идлибе и потока беженцев из этого региона. "Без наших усилий ситуация была бы совсем другой. Наши переговоры с Россией, астанинский процесс и двусторонние встречи с (президентом РФ Владимиром) Путиным минимизировали эти проблемы", - добавил турецкий лидер.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.