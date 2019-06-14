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РИА Новости

Трамп заявил, что Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США

Вчера, 17:04
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.

"Посмотрим. В конце концов, они заключат сделку", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, неважно, приедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20.

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Трамп также заявил, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы получить торговое преимущество.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайнего срока для введения новых пошлин против Пекина в случае провала договоренностей по торговле.
Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАЭкономика
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