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РИА Новости

Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
"Драгоценные камни: бриллианты ограненные общим количеством 637 штук, общей массой 23,71 карат", - сообщается в описании лота.
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По данным системы, аукцион состоится 4 июля, стартовая цена лота составляет почти 12 тысяч долларов. В данный момент на сайте можно зарегистрировать заявку на участие в торгах.
В описании также указано, что лот выставляется впервые.
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