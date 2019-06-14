Интерпол сообщил о поимке пяти подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.
Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.
Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.
Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.
По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.
По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.
Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.
Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.
В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.
В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.
На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.
На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.
Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.
Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.
Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.
Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.
Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.
Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.
По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.
Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.
В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.
На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.
Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.
Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.