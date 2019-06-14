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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

Интерпол сообщил о поимке пяти подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Вчера, 16:34
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© AFP 2019 / Jewel Samad Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки в Коломбо. 24 апреля 2019
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки в Коломбо. 24 апреля 2019
© AFP 2019 / Jewel Samad
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки в Коломбо. 24 апреля 2019. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Пятеро подозреваемых в причастности к организации теракта на Шри-Ланке 21 апреля, находившиеся в розыске по линии Интерпола, задержаны на Ближнем Востоке и экстрадированы на родину, говорится в релизе международной организации, поступившем в РИА Новости.
"Один из предполагаемых организаторов терактов на Шри-Ланке был задержан после публикации уведомления с красным уголком Интерпола. Ахамед Милан Хаяту Мохамед (Ahamed Milhan Hayathu Mohamed), гражданин Шри-Ланки в возрасте 29 лет, разыскиваемый по обвинению в терроризме и убийствах, сегодня был экстрадирован на Шри-Ланку вместе с четырьмя другими подозреваемыми после их задержания на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.
Последствия серии взрывов на Шри-Ланке
© AP Photo / Eranga Jayawardena

Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в церкви в Коломбо, Шри-Ланка
1 из 10

Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.

Военные неподалеку от места взрыва в церкви в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
2 из 10

Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© AP Photo / Eranga Jayawardena

По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.

Ситуация в городе Коломбо на Шри-Ланке, где произошла серия взрывов во время празднования католической Пасхи. 21 апреля 2019
3 из 10

По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.

Священнослужители у входа в церковь в Коломбо, где произошел взрыв. 21 апреля 2019
4 из 10

Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.

На месте взрыва в церкви в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
5 из 10

В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.

Сотрудники полиции на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
6 из 10

На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AP Photo / Eranga Jayawardena

Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.

На месте взрыва в церкви в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
7 из 10

Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.

Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
8 из 10

Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AP Photo / Eranga Jayawardena

Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.

Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где произошел взрыв. 21 апреля 2019
9 из 10

Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Обувь одной из жертв взрыва в церкви Святого Антония.

Обувь одной из жертв взрыва в церкви Святого Антония в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
10 из 10

Обувь одной из жертв взрыва в церкви Святого Антония.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
1 из 10

Восемь взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
2 из 10

Объектами атак стали пятизвездочные отели в Коломбо, а также несколько церквей.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
3 из 10

По последним данным, в результате терактов погибли 185 человек.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
4 из 10

Местные власти заявили, что среди погибших и пострадавших много иностранцев.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
5 из 10

В российском посольстве заявили, что граждан страны среди жертв терактов нет.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
6 из 10

На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
7 из 10

Все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
8 из 10

Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
9 из 10

Пожарные у церкви Святого Антония в Коломбо, где прогремел взрыв.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
10 из 10

Обувь одной из жертв взрыва в церкви Святого Антония.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Так называемое "красное уведомление" представляет собой международный запрос для задержания лица, находящегося в международном розыске.
Ранее интернет-издание Ada Derana со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару сообщило, что пять боевиков, подозреваемых в причастности к серии терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 250 человек, задержаны в Саудовской Аравии и доставлены на остров. Говорилось, что боевиков задержали в городе Джидда. Сотрудники управления уголовных расследований сопроводили подозреваемых на Шри-Ланку утром в пятницу. Они находятся под стражей.
Мужчина скорбит рядом с могилой родственника, погибшего во время взрывов в пасхальное воскресенье в Негомбо, Шри-Ланка. 23 апреля 2019
23 апреля, 19:44
"Они не знали, кого убивали". Истории погибших на Шри-Ланке семей
В различных частях Шри-Ланки 21 апреля прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
Сотрудники полиции Шри-Ланки возле дома одного из подозреваемых в связи с терактами в Коломбо
30 апреля, 08:00
Взрывы на Шри-Ланке устроили богачи. Зачем они стали смертниками
После терактов по всей стране в течение нескольких недель проходили масштабные полицейские операции. По подозрению к причастности к "пасхальным" взрывам были задержаны десятки человек. В ряде районов Шри-Ланки в связи с сохранявшейся угрозой новых взрывов был введен комендантский час, который впоследствии неоднократно продлевался. Кроме того, власти объявили о начале реструктуризации всей национальной системы безопасности, что подразумевает создание новых подразделений для борьбы с терроризмом.
В конце мая президент островного государства Майтрипала Сирисена объявил, что после "пасхальных" взрывов безопасность на Шри-Ланке "восстановлена на 99%".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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