Интерпол сообщил о поимке пяти подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Пятеро подозреваемых в причастности к организации теракта на Шри-Ланке 21 апреля, находившиеся в розыске по линии Интерпола, задержаны на Ближнем Востоке и экстрадированы на родину, говорится в релизе международной организации, поступившем в РИА Новости.

"Один из предполагаемых организаторов терактов на Шри-Ланке был задержан после публикации уведомления с красным уголком Интерпола. Ахамед Милан Хаяту Мохамед (Ahamed Milhan Hayathu Mohamed), гражданин Шри-Ланки в возрасте 29 лет, разыскиваемый по обвинению в терроризме и убийствах, сегодня был экстрадирован на Шри-Ланку вместе с четырьмя другими подозреваемыми после их задержания на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Так называемое "красное уведомление" представляет собой международный запрос для задержания лица, находящегося в международном розыске.

Ранее интернет-издание Ada Derana со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару сообщило, что пять боевиков, подозреваемых в причастности к серии терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 250 человек, задержаны в Саудовской Аравии и доставлены на остров. Говорилось, что боевиков задержали в городе Джидда. Сотрудники управления уголовных расследований сопроводили подозреваемых на Шри-Ланку утром в пятницу. Они находятся под стражей.

В различных частях Шри-Ланки 21 апреля прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

После терактов по всей стране в течение нескольких недель проходили масштабные полицейские операции. По подозрению к причастности к "пасхальным" взрывам были задержаны десятки человек. В ряде районов Шри-Ланки в связи с сохранявшейся угрозой новых взрывов был введен комендантский час, который впоследствии неоднократно продлевался. Кроме того, власти объявили о начале реструктуризации всей национальной системы безопасности, что подразумевает создание новых подразделений для борьбы с терроризмом.

В конце мая президент островного государства Майтрипала Сирисена объявил, что после "пасхальных" взрывов безопасность на Шри-Ланке "восстановлена на 99%".