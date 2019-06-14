Анархия и агрессивный Трамп. Что еще беспокоило лидеров ШОС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники Шанхайской организации сотрудничества уверены: вместе они формируют центр принятия согласованных и значимых решений в Евразии. На завершившемся в Бишкеке саммите традиционно обсуждали борьбу с терроризмом и экстремизмом. Но на этот раз были вынуждены вспоминать Вашингтон, критикуя его за агрессивную внешнюю политику. Поводов для этого более чем достаточно.

Поддержка Ирана

За день до того, как в киргизской резиденции номер 1 "Ала-Арча" начали собираться зарубежные гости, иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера. По некоторым данным, это была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Всех находившихся на борту эвакуировали на территорию Ирана. Но в Вашингтоне заявили, что именно Тегеран ответственен за произошедшее. Министерство иностранных дел Ирана опровергло эти обвинения.

Президент Ирана, прибывший в "Ала-Арчу", не сдерживался в критике Вашингтона. "Прилегающие к нашей стране регионы приведены в критическое состояние. Правительство США в течение двух лет, нарушая международные правила и договоренности, использует все возможности для радикализации ситуации, что угрожает стабильности не только в нашем регионе, но и во всем мире", — возмущался Хасан Роухани.

По его мнению, в международных отношениях сложилась ситуация, когда "некоторые страны осуществляют интервенцию в дела других государств". "Это ставит мировое сообщество в трудное положение. Интервенция разрушает базовую инфраструктуру стран, создавая угрозы для безопасности", — указал президент Ирана.

Кроме того, Соединенные Штаты принуждают международное сообщество к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН о нормализации торговых отношений с Ираном. "Тегеран, согласно 15 докладам МАГАТЭ, выполнил все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но, к сожалению, США в одностороннем порядке вышли из соглашения", — напомнил Роухани. И обратился к остальным участникам СВПД с призывом "как можно скорее выполнить свои обязательства, чтобы Тегеран мог реализовать экономические интересы, которые заложены в соглашении".

Если есть политическая воля, любые проблемы решаются диалогом, а не санкциями или войной, отметил Роухани. Компаниям стран Шанхайской организации сотрудничества Иран готов предоставить режим наибольшего благоприятствования, поскольку ШОС располагает "бесчисленными возможностями для капиталовложений и торговли".

В свою очередь, Си Цзиньпин заверил, что Китай продолжит развивать отношения с Ираном "независимо от мировой обстановки". А Путин подчеркнул роль Тегерана в успешной борьбе с терроризмом. "Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру с одной стороны, и к персидской культуре с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", — сказал Путин.

Анархия — мать беспорядка

Разговор о международной системе безопасности, которая "разрушается на глазах, а мир скатывается к масштабной гонке вооружений", поддержал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. У республики в ШОС статус партнера по диалогу. И, как не раз говорили в Минске, в роли статиста Белоруссия отсиживаться не намерена.

"Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более или менее эффективно после Второй мировой войны международная система безопасности трещит по швам, в военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений, — считает Лукашенко. — На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта".

По его словам, причина известна — в политике разговор ведется только "на языке конфронтации, экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия, на смену понятным для всех правилам игры приходит анархия".

Многие уповали на глобализацию, полагая, что это принесет избавление от всех бед, продолжал Лукашенко, но пока создается впечатление, что "наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньше, чем проигрыш". "Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы — общие для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных — к примеру, таких как Китай, Россия, Индия, — не хватит, чтобы противостоять этим вызовам. Поэтому без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе", — заключил белорусский лидер.

Владимир Путин в своем выступлении сосредоточился на проблемах терроризма. "Считаем важным блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения", — подчеркнул президент России.

Москва выступает за тесную совместную работу по пресечению пропаганды идей терроризма и экстремизма в интернете и использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Поиск диалога

На фоне общих заседаний, где традиционно обсуждают международную политику, двусторонние встречи отличались конкретным содержанием. Например, по итогам переговоров глав Китая и Киргизии были подписаны соглашения о грантах, торговле и инвестициях на общую сумму 7,5 миллиарда долларов.

В Бишкеке подписали более двадцати совместных документов. В итоговой декларации подчеркнули необходимость борьбы с "тремя силами зла": сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов, нелегальной миграцией. Продолжится сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии, также договорились о совместных действиях в сфере борьбы с распространением идей терроризма и экстремизма в интернете.

ШОС считает себя одним из ключевых участников международных отношений, но в организации подчеркивают, что добиваться урегулирования конфликтов намерены только дипломатическими мирными средствами. Именно посредством диалога нужно урегулировать ситуацию в Афганистане — этой проблеме в Бишкеке уделили особое внимание.

"Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения", — отметил Путин. И добавил, что Россия всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Интеграция в ШОС новых членов — Индии и Пакистана — идет вполне успешно. Даже несмотря на пограничный конфликт в феврале. Накануне саммита Пакистан открыл свое воздушное пространство для пролета самолета премьер-министра Индии. Тот, впрочем, воспользовался другим маршрутом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его пакистанский коллега Имран Хан не проводили встреч и не беседовали друг с другом. По некоторым данным, они даже не обменивались традиционными любезностями на неофициальном ужине, который дал в четверг в честь гостей президент Киргизии.

Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что для начала переговоров с Пакистаном Исламабад обязан предпринять реальные шаги против террористических группировок, которые нашли убежище на пакистанской территории. "Пакистан должен создать атмосферу, свободную от терроризма, но на данном этапе мы не видим, чтобы это происходило", — объяснял Моди.