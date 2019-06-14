Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T15:38Z
https://ria.ru/20190614/1555577700.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155557/97/1555579737_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_c2f27453265910d681b8c6fb3f2d873e.jpg
РИА Новости

На юге Китая две машины упали в реку из-за обрушения моста

Вчера, 15:38
2363
© REUTERS / Stringer Обрушение моста через реку в городе Хэюань, провинции Гуандун на юге Китая. 14 июня 2019
Обрушение моста через реку в городе Хэюань, провинции Гуандун на юге Китая. 14 июня 2019
© REUTERS / Stringer
Обрушение моста через реку в городе Хэюань, провинции Гуандун на юге Китая. 14 июня 2019
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Два автомобиля упали в реку из-за обрушения городского моста в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел утром в городе Хэюань, когда из-за проливных дождей рухнула часть городского моста. В результате два автомобиля упали в реку.
12 апреля, 06:52
СМИ сообщили о гибели пяти человек в результате наводнений в Китае
Сообщается, что одного человека удалось спасти, информации о других пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Город Хэюань находится в районе, наиболее пострадавшем от проливных дождей, которые обрушились на провинцию Гуандун на прошлой неделе.
В южных регионах Китая ежегодно в начале лета начинаются наводнения, в то время как на севере страны наступает период засухи. В затопленных районах власти проводят массовую эвакуацию.
001701
Обсудить 0
ПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
РИА
Новости
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Лента
новостей
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Первая колонна советских войск, возвращающихся из Афганистана, пересекла по мосту Дружбы через реку Амударью афгано-советскую границу
Российский поисковик рассказал об оставшихся в Афганистане советских воинах
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
В Китае разрушительный сель попал на видео
В Китае разрушительный сель попал на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния