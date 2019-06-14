На юге Китая две машины упали в реку из-за обрушения моста

ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Два автомобиля упали в реку из-за обрушения городского моста в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел утром в городе Хэюань, когда из-за проливных дождей рухнула часть городского моста. В результате два автомобиля упали в реку.
Сообщается, что одного человека удалось спасти, информации о других пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Город Хэюань находится в районе, наиболее пострадавшем от проливных дождей, которые обрушились на провинцию Гуандун на прошлой неделе.
В южных регионах Китая ежегодно в начале лета начинаются наводнения, в то время как на севере страны наступает период засухи. В затопленных районах власти проводят массовую эвакуацию.