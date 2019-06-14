На юге Китая две машины упали в реку из-за обрушения моста

Обрушение моста через реку в городе Хэюань, провинции Гуандун на юге Китая. 14 июня 2019

Обрушение моста через реку в городе Хэюань, провинции Гуандун на юге Китая. 14 июня 2019

ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Два автомобиля упали в реку из-за обрушения городского моста в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Два автомобиля упали в реку из-за обрушения городского моста в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа

Инцидент произошел утром в городе Хэюань, когда из-за проливных дождей рухнула часть городского моста. В результате два автомобиля упали в реку.

Сообщается, что одного человека удалось спасти, информации о других пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Город Хэюань находится в районе, наиболее пострадавшем от проливных дождей, которые обрушились на провинцию Гуандун на прошлой неделе.