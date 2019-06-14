Силуанов пообещал разобраться с проблемой страховки грузов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал разобраться со страховыми компаниями, которые отказываются страховать грузы в Дагестан.
Дагестанский предприниматель в ходе совещания по национальным проектам в Махачкале обратился к министру финансов с проблемой отказа страховых компаний страховать большегрузные автомобили, которые везут товары через Дагестан.
"(Транспортные - ред) компании заявляют, что в Дагестан они не едут, потому что их не страхуют страховщики", - сказал предприниматель. Он отметил, что эта проблема существует только в Дагестане, но не в других регионах.
"Надо разобраться, почему Дагестан - регион, в котором нет страховки для перевозки грузов. Мы как регуляторы должны этот вопрос уладить", - сказал Силуанов.