В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли последствия водной блокады Крыма Киевом, о которых ранее рассказал бывший депутат Рады Алексей Журавко.
По словам парламентария, граничащие с Крымом районы Украины затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. По мнению Журавко, теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.
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"Хай сгорит родная хата, только бы у соседа корова сдохла", — написал @AlexanderKorels.
"Сами себя высекли", — отметил @helenzher1.
"Очередная перемога, превратившаяся в зраду", — пошутил @kompolk.
"Надо было просчитать плюсы и минусы. Видимо, некому!" — присоединился @mar5700.
"Семь раз отмерь, один раз отрежь", — заключили в комментариях.
Раньше Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения полуострова в состав России в 2014 году Киев полностью прекратил подачу воды. Частично проблему засухи удалось решить после переброски в канал воды из реки Биюк-Карасу и бурения новых артезианских скважин. Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, полуостров не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды с Украины. В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара усомнился, что Киев готов решить проблемы с последствиями, которые возникли из-за водной блокады полуострова.