В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли последствия водной блокады Крыма Киевом, о которых ранее рассказал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

По словам парламентария, граничащие с Крымом районы Украины затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. По мнению Журавко, теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.

"Хай сгорит родная хата, только бы у соседа корова сдохла", — написал ‏@AlexanderKorels.

"Сами себя высекли", — отметил ‏@helenzher1.

"Очередная перемога, превратившаяся в зраду", — пошутил @kompolk.

"Надо было просчитать плюсы и минусы. Видимо, некому!" — присоединился @mar5700.

"Семь раз отмерь, один раз отрежь", — заключили в комментариях.