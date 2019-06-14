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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по урегулированию в Донбассе вызывают недоумение и похожи на попытку переложить ответственность за конфликт на Россию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Болтон написал в своем Twitter, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на мирное урегулирование в Донбассе и улучшение отношений США и РФ, при этом Россия должна внести серьезный вклад в мирный процесс.
"Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о надежде на мир на Донбассе при новом главе Украины вызывает недоумение. До сих пор никаких конструктивных шагов по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины господин Зеленский не предпринял и надежды на его готовность к прямым переговорам с Донбассом тоже пока нет. А на фоне активизации обстрелов со стороны ВСУ по мирным жителям Донбасса фантазии Вашингтона звучат особенно неправдоподобно", - сказал Железняк.
По его словам, характерно, что Болтон делает такие выводы после беседы со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, чем в очередной раз демонстрирует отсутствие у Волкера понимания истинного положения дел в Донбассе, который он лично не посещает.
"Очередной призыв из США к России "внести вклад и принять серьезное участие" в урегулировании внутриукраинского кризиса можно воспринимать как попытку Вашингтона выглядеть миротворцами и спихнуть ответственность за сохранение напряженности вокруг Донбасса на нашу страну. При ранее озвученном в США намерении выделить немалые бюджетные средства на поставку оружия Украине слова о скором мире в Донбассе и надежде на улучшение отношений с Россией выглядят неприкрытым лицемерием", - отметил депутат.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДжон БолтонГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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