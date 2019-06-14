В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по урегулированию в Донбассе вызывают недоумение и похожи на попытку переложить ответственность за конфликт на Россию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Болтон написал в своем Twitter, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на мирное урегулирование в Донбассе и улучшение отношений США и РФ, при этом Россия должна внести серьезный вклад в мирный процесс.

"Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о надежде на мир на Донбассе при новом главе Украины вызывает недоумение. До сих пор никаких конструктивных шагов по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины господин Зеленский не предпринял и надежды на его готовность к прямым переговорам с Донбассом тоже пока нет. А на фоне активизации обстрелов со стороны ВСУ по мирным жителям Донбасса фантазии Вашингтона звучат особенно неправдоподобно", - сказал Железняк.

По его словам, характерно, что Болтон делает такие выводы после беседы со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, чем в очередной раз демонстрирует отсутствие у Волкера понимания истинного положения дел в Донбассе, который он лично не посещает.