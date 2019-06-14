В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Возгорание на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе, согласно данным предварительного расследования, могло произойти по техническим причинам, заявил иранскому агентству Возгорание на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе, согласно данным предварительного расследования, могло произойти по техническим причинам, заявил иранскому агентству Tasnim генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, пожар на одном танкере возник в средней части, на втором танкере - в машинном отделении. Пока доказательств того, что в танкеры попали внешние объекты, нет, отметил он.

Афифипур подчеркнул, что оба танкера находятся в международных водах. По его словам, причины инцидентов должны объявить страны, под флагами которых двигались танкеры. "Нет впечатления, что в них попал какой-то внешний объект, о чем говорит первоначальная оценка и внешний вид судов", - сказал Афифипур.

Он также добавил, что иранские эксперты проведут оценку состояния одного из танкеров, чтобы определить, может ли экипаж вернуться на судно.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.