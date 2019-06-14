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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин отметил вклад России, Турции и Ирана в борьбу с терроризмом в Сирии

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.
"Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. "Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. "Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру с одной стороны, и к персидской культуре с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", - сказал Путин.
Президент отметил, что рад возможности вновь встретиться с Роухани и обсудить все вопросы.
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Саммит ШОСВойна в СирииХасан РоуханиВладимир ПутинТурцияСирияРоссияИранВ мире
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