Россия предложила Монголии и Китаю наращивать расчеты в нацвалютах

БИШКЕК, 14 июн – РИА Новости. Россия предлагает Монголии и Китаю подключиться к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая - Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

"В условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках все более актуальной видится задача увеличения расчетов в национальных валютах, мы об этом в последнее время много говорим, - сказал он. - В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин.

Он указал на важность унификации таможенных регламентов на основе трехстороннего ведомственного соглашения, которая создала большие возможности для наращивания торговых связей между тремя странами. Он добавил, что общим интересам отвечает и укрепление контактов между деловыми кругами России, Монголии и Китая.

В целом, по словам российского лидера, Москва "выступает за развитие трехстороннего взаимодействия на принципах добрососедства, равноправия и уважения интересов друг друга". По его словам, за пять лет, прошедших с первой такой трехсторонней встречи, стороны продвинулись в гармонизации отношений, "налажен регулярный обмен мнениями между внешнеполитическими ведомствами, поддерживаются тесные контакты по линии отраслевых министерств, парламентов и делового сообщества, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены".

Путин напомнил, что стороны начали реализацию двух амбициозных договоренностей, нацеленных на активизацию связей между Россией, Китаем и Монголией. В частности, речь идет "о дорожной карте по развитию трехстороннего сотрудничества и программе создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай".