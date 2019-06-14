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РИА Новости
Саммит ШОС

Россия предложила Монголии и Китаю наращивать расчеты в нацвалютах

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БИШКЕК, 14 июн – РИА Новости. Россия предлагает Монголии и Китаю подключиться к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая - Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
"В условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках все более актуальной видится задача увеличения расчетов в национальных валютах, мы об этом в последнее время много говорим, - сказал он. - В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин.
Он указал на важность унификации таможенных регламентов на основе трехстороннего ведомственного соглашения, которая создала большие возможности для наращивания торговых связей между тремя странами. Он добавил, что общим интересам отвечает и укрепление контактов между деловыми кругами России, Монголии и Китая.
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В целом, по словам российского лидера, Москва "выступает за развитие трехстороннего взаимодействия на принципах добрососедства, равноправия и уважения интересов друг друга". По его словам, за пять лет, прошедших с первой такой трехсторонней встречи, стороны продвинулись в гармонизации отношений, "налажен регулярный обмен мнениями между внешнеполитическими ведомствами, поддерживаются тесные контакты по линии отраслевых министерств, парламентов и делового сообщества, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены".
Путин напомнил, что стороны начали реализацию двух амбициозных договоренностей, нацеленных на активизацию связей между Россией, Китаем и Монголией. В частности, речь идет "о дорожной карте по развитию трехстороннего сотрудничества и программе создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай".
"Намеченные в их рамках проекты органично вписываются в интеграционные процессы, которые развиваются на евразийском пространстве с участием наших стран. Имею в виду строительство Евразийского экономического союза, осуществление китайской инициативы "Один пояс - один путь" и монгольский "Степной путь", а в перспективе и формирование на этой основе большого евразийского партнерства", - резюмировал президент России.
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