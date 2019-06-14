Совфед прорабатывает вопрос изменения антинаркотического законодательства

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Совете Федерации прорабатывают вопрос внесения изменений в законодательство, касающихся незаконного оборота наркотических средств, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, следует из письма председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству прорабатывается вопрос о совершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. В рамках данной работы комитетом, а также Экспертно-консультативным советом при комитете, изучается правоприменительная практика статей 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ", - говорится в письме.

Аналогичная работа проводится и в отношении совершенствования законодательства в сфере противодействия фальсификации доказательств по уголовным, гражданским и административным делам, а также делам об административных правонарушениях, следует из документа.

"В рамках данной работы комитетом, а также Экспертно-консультативным советом при комитете, изучается правоприменительная практика 303 Уголовного кодекса", - говорится в письме.

В связи с этим Клишас просит Лебедева предоставить информацию за 2016-2018 годы, касающуюся числа лиц, в том числе должностных, осуждённых за эти годы по 228 и 303 статьям, которым было назначено как максимальное, так и минимальное наказание.

В письме Клишас также отмечает, что в настоящее время статьи 228 и 228.1 УК РФ отнесены к категории тяжких и особо тяжких.

"В связи с этим следует понимать, какой вес того или иного наркотического вещества оказывает влияние на организм человека, должна быть определена среднесуточная разовая доза, наркогенность наркотического или психотропного вещества. При этом определение размеров наркотических средств для целей уголовного законодательства относится к компетенции правоохранительных органов",- отмечает глава комитета. В связи с этим он спрашивает Лебедева, считает ли он возможным привлечь "иные профильные государственные органы" к определению размеров наркотических средств для целей уголовного законодательства.

Кроме того, сенатор указал на необходимость установления корректного порядка определения значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств. "...В частности, если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской) входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. Такой подход, по мнению общественности, способствует определенным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов", - говорится в письме.

В связи с этим Клишас просит Лебедева высказать своё мнение, считает ли он актуальным изменение порядка определения значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если такие вещества входят в состав смеси.