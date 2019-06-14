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РИА Новости
Саммит ШОС

Роухани отметил необходимость усиления сотрудничества России и Ирана

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Текущая ситуация в регионах Ближнего Востока, а также условия внешнего давления и санкций обуславливают необходимость большего взаимодействия между Россией и Ираном, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел беседу со своим иранским коллегой.
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"Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами. В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем", - сказал Роухани.
Лидер Ирана отметил, что Москва и Тегеран взаимодействуют во многих сферах. "Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем", - подчеркнул он.
Кроме того, в ходе встречи он поздравил Путина с прошедшим Днем России и обратил внимание, что отношения между РФ и Ираном "носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед".
Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Вчера, 02:09
Межгосударственные отношения России и Ирана
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Саммит ШОСХасан РоуханиШОСВладимир ПутинРоссияИранВ мире
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