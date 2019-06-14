Роухани отметил необходимость усиления сотрудничества России и Ирана

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Текущая ситуация в регионах Ближнего Востока, а также условия внешнего давления и санкций обуславливают необходимость большего взаимодействия между Россией и Ираном, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел беседу со своим иранским коллегой.

"Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами. В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем", - сказал Роухани.

Лидер Ирана отметил, что Москва и Тегеран взаимодействуют во многих сферах. "Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем", - подчеркнул он.