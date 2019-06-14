Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.
По словам генпрокурора Украины, задержанному инкриминируется государственная измена. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.