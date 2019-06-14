Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:29Z
https://ria.ru/20190614/1555574588.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103120/39/1031203921_0:152:3099:1895_1036x0_80_0_0_e2ff21782221a368d87d5766e6f18e5a.jpg
РИА Новости

Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Вчера, 14:27
3439
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Роман Лягин
Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Роман Лягин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Роман Лягин. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.
По словам генпрокурора Украины, задержанному инкриминируется государственная измена. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
140261765
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеДНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сам сдался? Уж действительно, лучше отсидеть и выйти под старость лет, чем быть убитым теми или этими.
14 июня, 15:15
ААлексей
3000423
А что он делал на территории Украины? Каяться пошел?
14 июня, 15:54
Арсений Понфиленко
1511014
Рекомендуем
ГТС Украины
Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС
РИА
Новости
Вид на Гурзуф
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе
Дмитрий Разумков
Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском до избрания в Раду
Лента
новостей
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Петр Порошенко
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пентагон показал "доказательства" атаки Ирана на танкеры
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
В "Укртрансгазе" сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния