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РИА Новости
Саммит ШОС

Россия готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийном Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
"Россия готова к более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам", - сказал Путин.
"Со своей стороны предлагаем обеспечить бесперебойные поставки российской электроэнергии в энергодефицитные регионы наших стран-соседей", - подчеркнул российский лидер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
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