Россия готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийном Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
"Россия готова к более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам", - сказал Путин.
"Со своей стороны предлагаем обеспечить бесперебойные поставки российской электроэнергии в энергодефицитные регионы наших стран-соседей", - подчеркнул российский лидер.