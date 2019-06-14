Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T15:38Z
https://ria.ru/20190614/1555573820.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155332/68/1553326804_0:0:1001:563_1036x0_80_0_0_bcecc8265005f32ee110b2a75ff8ec40.jpg
РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Вчера, 14:19
137934
© Стоп-кадр видео очевидцаСтоп-кадр видео горящего самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 в "Шереметьево"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
© Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
В документе поминутно расписано, что происходило с самолетом и каковы были действия экипажа.
При осмотре фюзеляжа на нем были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в документе.
По предварительным данным, молния ударила в самолет в 15:08. Как полагают специалисты МАК, в этот момент произошло поражение самолета атмосферным электричеством, из-за чего отключился автопилот, а система дистанционного управления перешла в режим Direct Mode ("Прямое управление").
Одновременно с отключением автопилота самописец зарегистрировал эмоциональный возглас одного из членов экипажа: "Ух ты!" Автомат тяги при этом продолжал работать.
В отчете отмечается, что в предыдущем полете у пилотов не было замечаний к работе систем, а в ходе технического обслуживания проверялось наличие и исправность аварийно-спасательного оборудования.
Для оценки действий экипажа комиссия МАК планирует провести эксперименты на полнопилотажном тренажере. Разработчик самолета совместно со специалистами комитета проводит математическое моделирование полета.
Комиссия также наметила большой комплекс исследований, в том числе с привлечением представителей государств, совместно участвовавших в разработке и производстве этого типа самолета.
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
8 июня, 10:11
Борисов: SSJ во время ЧП в Шереметьево испытал катастрофические перегрузки
Документ МАК прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он подчеркнул, что предварительный отчет показал штатную работу техники и систем самолета за исключением момента попадания молнии.
По словам министра, система четко сработала и дала возможность пилоту либо продолжить полет, либо выработать топливо.

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но после 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения: техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия — стандартный набор версий для подобного рода ЧП.
6081511421355
Обсудить 51
ЧП в ШереметьевоМежгосударственный авиационный комитетШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Ну вот всё удобно и объяснили: оказывается это бог виноват, что шарахнул молнией в самолет. Вывод: нужно больше попов, чтобы освещать самолеты, а также добавить на каждый борт по одному священнослужителю от каждой религии.
14 июня, 15:02
on no
701900167
Ну и какие выводы в этом отчете? Самого главного и не написали.
14 июня, 14:30
Смеющийся Ярко
88011012
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Банк России снизил ключевую ставку
РИА
Новости
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Лента
новостей
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Елена Малышева
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Петр Порошенко
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния