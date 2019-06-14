МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

поминутно расписано , что происходило с самолетом и каковы были действия экипажа. В документе, что происходило с самолетом и каковы были действия экипажа.

При осмотре фюзеляжа на нем были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в документе.

По предварительным данным, молния ударила в самолет в 15:08. Как полагают специалисты МАК, в этот момент произошло поражение самолета атмосферным электричеством, из-за чего отключился автопилот, а система дистанционного управления перешла в режим Direct Mode ("Прямое управление").

Одновременно с отключением автопилота самописец зарегистрировал эмоциональный возглас одного из членов экипажа: "Ух ты!" Автомат тяги при этом продолжал работать.

В отчете отмечается, что в предыдущем полете у пилотов не было замечаний к работе систем, а в ходе технического обслуживания проверялось наличие и исправность аварийно-спасательного оборудования.

Для оценки действий экипажа комиссия МАК планирует провести эксперименты на полнопилотажном тренажере. Разработчик самолета совместно со специалистами комитета проводит математическое моделирование полета.

Комиссия также наметила большой комплекс исследований, в том числе с привлечением представителей государств, совместно участвовавших в разработке и производстве этого типа самолета.

Документ МАК прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он подчеркнул, что предварительный отчет показал штатную работу техники и систем самолета за исключением момента попадания молнии.

По словам министра, система четко сработала и дала возможность пилоту либо продолжить полет, либо выработать топливо.

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но после 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.