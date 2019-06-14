МАК поминутно расписал действия экипажа и ситуацию на сгоревшем SSJ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в опубликованном предварительном отчете поминутно расписал, что происходило с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который позднее сгорел в аэропорту "Шереметьево", и каковы были действия экипажа.

Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Попадание в самолет молнии, скорее всего, произошло в 15:08:09. В 15:08:11 отключился автопилот, произошел переход в режим direct mode. С 15:08:12 регистрировались неполадки в линии связи. Ручное пилотирование началось в 15:08:16. После краткого обсуждения в экипаже командир принял решение на возврат и дал команду второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).

В 15:09:35 радиосвязь была восстановлена на аварийной частоте. В 15:09:39, второй пилот доложил диспетчеру о просьбе возврата в аэропорт, сообщил о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться. На запрос диспетчера: "…какая-нибудь помощь необходима будет?" – экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно".

В 15:23:03 второй пилот доложил диспетчеру о готовности к посадке. В 15:27:51 диспетчер сообщил экипажу метеоинформацию и разрешил выполнение посадки. При посадке SSJ дважды касался ВПП и снова поднимался в воздух. В отчете отмечается, что действия пилотов после второго приземления "можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг", но осуществить это не удалось.

Третье приземление произошло в 15:30:05. Основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены, подломились основные опоры шасси, происходило дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром. После третьего приземления бортовыми самописцами зафиксирована информация, показывающая возможную потерю управления двигателями.