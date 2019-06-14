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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК поминутно расписал действия экипажа и ситуацию на сгоревшем SSJ

Вчера, 17:26
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСгоревшие фрагменты самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Сгоревшие фрагменты самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© Следственный комитет РФ
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Сгоревшие фрагменты самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в опубликованном предварительном отчете поминутно расписал, что происходило с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который позднее сгорел в аэропорту "Шереметьево", и каковы были действия экипажа.
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
Фюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
5 июня, 15:53
МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Попадание в самолет молнии, скорее всего, произошло в 15:08:09. В 15:08:11 отключился автопилот, произошел переход в режим direct mode. С 15:08:12 регистрировались неполадки в линии связи. Ручное пилотирование началось в 15:08:16. После краткого обсуждения в экипаже командир принял решение на возврат и дал команду второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).
В 15:09:35 радиосвязь была восстановлена на аварийной частоте. В 15:09:39, второй пилот доложил диспетчеру о просьбе возврата в аэропорт, сообщил о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться. На запрос диспетчера: "…какая-нибудь помощь необходима будет?" – экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно".
Пожар на борту самолета в Шереметьево
© стоп-кадр видео очевидца

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
© AFP 2019 / Viktor Marchukaites

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

Самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
© Стоп-кадр видео очевидца

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
© АГН "Москва"

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Медицинские работники в аэропорту Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

Кареты скорой помощи у здания аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
В 15:23:03 второй пилот доложил диспетчеру о готовности к посадке. В 15:27:51 диспетчер сообщил экипажу метеоинформацию и разрешил выполнение посадки. При посадке SSJ дважды касался ВПП и снова поднимался в воздух. В отчете отмечается, что действия пилотов после второго приземления "можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг", но осуществить это не удалось.
Третье приземление произошло в 15:30:05. Основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены, подломились основные опоры шасси, происходило дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром. После третьего приземления бортовыми самописцами зафиксирована информация, показывающая возможную потерю управления двигателями.
Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
5 мая, 20:51
ЧП с самолетами Sukhoi Superjet 100 в 2011—2019 годах
В 15:30:18 появились первые данные о пожаре. В 15:30:24 бортовым магнитофоном зафиксирована команда диспетчера: "Аварийные службы на полосу". В 15:30:38 после разворота влево произошла остановка самолета. В 15:30:49 зафиксирована команда бортпроводников: "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…". В 15:30:52 экипаж подал команду: "Эвакуация". Примерно в 15:31:34 произошла остановка двигателей.
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ЧП в ШереметьевоМАКSukhoi SuperjetМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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