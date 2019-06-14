В России ценят позицию Франции по диалогу сенатов, заявил сенатор

ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. В России ценят позицию французского сената и его председателя Жерара Ларше по сохранению и активному налаживанию диалога с Советом Федерации, заявил первый зампред верхней палаты российского парламента Николай Федоров.

В пятницу российские сенаторы Николай Федоров и Владимир Лукин принимают участие в работе Ассоциации сенатов Европы в Париже.

"Мы очень признательны сенату Французской республики за его роль и миссию не просто по сохранению, а активному налаживанию диалога и многостороннего диалога парламента России, Совета Федерации РФ, сената с европейскими сенатами. То, что делает сенат Французской республики и господин (председатель сената Жерар - ред.) Ларше лично для сохранения наших плодотворных и конструктивных отношений, оценивается в РФ", - сказал Федоров журналистам.

Он отметил, что от имени спикера СФ Валентины Матвиенко передал Ларше "самые теплые слова приветствия за то, что у нас уровень отношений достаточно высокий и интенсивный".

"У нас взаимный торговый оборот - несмотря на не очень благоприятные геополитические условия - с Французской республикой за прошлый год вырос примерно на 12%... Я думаю, что не последнюю роль в такой позитивной динамике наших взаимоотношений экономических играет позиция, миссия и взаимодействие сената Франции и Совета Федерации РФ", - добавил российский парламентарий.

Федоров также отметил конструктивный характер отношений председателей верхних палат парламентов РФ и Франции.

"Валентина Ивановна (Матвиенко - ред.) в очень конструктивных, если не сказать в дружеских, отношениях с господином Ларше, они постоянно встречаются на разных форумах международных, и телефонные разговоры происходят между ними. И Французская республика в лице, прежде всего, председателя сената - я думаю, что не преувеличиваю и могу публично заявить - является партнером, даже другом РФ, в том числе в преодолении сегодняшних геополитических проблем вокруг РФ", - сказал Федоров.

"Понятно, что не все зависит от председателя сената, но он действительно очень конструктивно и дружелюбно настроен. И настроен на то, чтобы снять в том числе антироссийские санкции", - добавил российский парламентарий.

В свою очередь председатель сената Франции Жерар Ларше подчеркнул важность сотрудничества с Россией и рассказал о регулярных контактах со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.