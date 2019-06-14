МЧС назвало возможную причину пожара в историческом здании в центре Москвы

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в историческом здании в центре Москвы, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина - нарушения при сварке при проведении реставрационных работ", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о возгорании в здании на Пречистенке поступило в 10.10. Пожар на площади в 200 квадратных метров был потушен в 11.47.
Находящееся на реконструкции здание 1907 года постройки, где произошел пожар, расположено по адресу: Пречистенка, 36, строение 2. Московский главк МЧС РФ находится как раз по соседству - в доме 22/2.