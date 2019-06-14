МЧС назвало возможную причину пожара в историческом здании в центре Москвы

Загорелось находящееся на реконструкции историческое здание на улице Пречистенка в Москве. 14 июня 2019

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в историческом здании в центре Москвы, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Предварительная причина - нарушения при сварке при проведении реставрационных работ", - сказал собеседник агентства.

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Сообщение о возгорании в здании на Пречистенке поступило в 10.10. Пожар на площади в 200 квадратных метров был потушен в 11.47.