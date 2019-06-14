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РИА Новости

В Уфе задержали грузовик, перевозивший насвай под видом бананов

Вчера, 13:52
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Полицейские в центре Уфы задержали грузовик, в котором обнаружили 225 килограммов насвая, перевозимого под видом бананов, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
"Белый фургон с грузом в пункте назначения ждали не только заказчики, но и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Как только автомобиль встал под разгрузку возле гаражного кооператива на улице Ленина, его окружили правоохранители. В результате осмотра грузовика в картонных коробках вместо бананов обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом", - сообщает ведомство.
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Полицейские предварительно установили, что 29-летний безработный уроженец Пермского края перевозил насвай в разные точки города. По предварительным данным, никотиносодержащая смесь предназначалась для оптового и розничного распространения на территории Уфы. В арендованном им гараже изъяли мешок с еще 38 килограммами табачной смеси.
"Вся изъятая партия общим весом более 225 килограммов направлена на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара. По факту оптовой или розничной продажи насвая задержанный молодой человек привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции.
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