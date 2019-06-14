В Уфе задержали грузовик, перевозивший насвай под видом бананов

УФА, 14 июн - РИА Новости. Полицейские в центре Уфы задержали грузовик, в котором обнаружили 225 килограммов насвая, перевозимого под видом бананов, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

"Белый фургон с грузом в пункте назначения ждали не только заказчики, но и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Как только автомобиль встал под разгрузку возле гаражного кооператива на улице Ленина, его окружили правоохранители. В результате осмотра грузовика в картонных коробках вместо бананов обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом", - сообщает ведомство.

Полицейские предварительно установили, что 29-летний безработный уроженец Пермского края перевозил насвай в разные точки города. По предварительным данным, никотиносодержащая смесь предназначалась для оптового и розничного распространения на территории Уфы. В арендованном им гараже изъяли мешок с еще 38 килограммами табачной смеси.