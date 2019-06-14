Ассанж не признал обвинений и выступил против экстрадиции в США

ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не согласен с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну. Об этом он заявил на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.

Прошедшие слушания - уже третьи по счету - были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где содержится после задержания. Подсудимый ответил на вопросы судьи, вновь заявив о непризнании вины, а также пообещав, что появится в суде лично на следующих слушаниях 21 октября. Подсудимый уже заявлял о невиновности на первых слушаниях в апреле. По словам Ассанжа, он занимался журналистикой и издательской деятельностью.

Защита основателя Wikileaks заявила, что будет подавать прошение об освобождении Ассанжа под залог.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.