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РИА Новости

Ассанж не признал обвинений и выступил против экстрадиции в США

Вчера, 13:52
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не согласен с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну. Об этом он заявил на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.
Прошедшие слушания - уже третьи по счету - были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где содержится после задержания. Подсудимый ответил на вопросы судьи, вновь заявив о непризнании вины, а также пообещав, что появится в суде лично на следующих слушаниях 21 октября. Подсудимый уже заявлял о невиновности на первых слушаниях в апреле. По словам Ассанжа, он занимался журналистикой и издательской деятельностью.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016
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Защита основателя Wikileaks заявила, что будет подавать прошение об освобождении Ассанжа под залог.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Преданный узник
11 апреля, 16:51
Преданный узник
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжЛондонВ мире
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