Федоров заявил о заинтересованности Парижа в возвращении России в ПАСЕ

ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Парламент и руководство Франции заинтересованы в том, чтобы снять проблему блокировки участия российской делегации в работе ПАСЕ, заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Николай Федоров.

Российские сенаторы в пятницу принимают участие в работе Ассоциации сенатов Европы в Париже.

"Мы со вчерашнего дня ведем беседы на эту тему... В целом истеблишмент и политическое руководство Франции весьма заинтересовано в том, чтобы снять все проблемы блокировки участия российской делегации в работе ПАСЕ", - сказал Федоров журналистам.

"И у нас сегодня есть осторожный оптимизм по поводу возможности возвращения и мы требуем полноценного возвращения нашей делегации к работе в ПАСЕ. Благодаря активной позиции парламента Франции, сената Франции и председателя сената - я его даже поблагодарил - могу сказать, что мы близки процента на 90 к тому, чтобы в этом году вернуться к полноценной работе во всех структурах и масштабно в органах ПАСЕ", - отметил он.

Парламентарий не исключил, что российская делегация может вернуться к работает в ПАСЕ в конце июня.