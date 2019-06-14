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РИА Новости

Федоров заявил о заинтересованности Парижа в возвращении России в ПАСЕ

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНиколай Федоров
Николай Федоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Федоров. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Парламент и руководство Франции заинтересованы в том, чтобы снять проблему блокировки участия российской делегации в работе ПАСЕ, заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Николай Федоров.
Российские сенаторы в пятницу принимают участие в работе Ассоциации сенатов Европы в Париже.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
13 июня, 19:36
"Россия может дать Совету Европы шанс". Чего ждать от июньской сессии ПАСЕРоссия настаивает на восстановлении ее полномочий в ПАСЕ к 26 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik предположил, как отреагирует Совет Европы на требование российских парламентариев.
"Мы со вчерашнего дня ведем беседы на эту тему... В целом истеблишмент и политическое руководство Франции весьма заинтересовано в том, чтобы снять все проблемы блокировки участия российской делегации в работе ПАСЕ", - сказал Федоров журналистам.
"И у нас сегодня есть осторожный оптимизм по поводу возможности возвращения и мы требуем полноценного возвращения нашей делегации к работе в ПАСЕ. Благодаря активной позиции парламента Франции, сената Франции и председателя сената - я его даже поблагодарил - могу сказать, что мы близки процента на 90 к тому, чтобы в этом году вернуться к полноценной работе во всех структурах и масштабно в органах ПАСЕ", - отметил он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
13 июня, 22:16
Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций, заявил Слуцкий
Парламентарий не исключил, что российская делегация может вернуться к работает в ПАСЕ в конце июня.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Совет Федерации РФНиколай ФедоровФранцияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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