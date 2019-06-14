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РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС будут бороться с изменением климата

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают общую позицию по необходимости борьбы с изменением климата, а также выражают готовность к сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС.
Соответствующая Бишкекская декларация опубликована на сайте Кремля.
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"Государства-члены приветствовали договоренности, достигнутые на 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Катовице, о руководящих принципах для практической реализации Парижского соглашения. Они подтвердили свою приверженность борьбе с изменением климата", - говорится в документе.
Государства-члены также отметили важность налаживания взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по социально-экономическим вопросам, а также развитие сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, подчеркнули необходимость реализации Плана практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019–2020 годы.
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Лидеры стран ШОС также считают необходимым содействовать расширению научно-технического и инновационного потенциала ШОС путем организации совместных научно-технических проектов, исследований, конкурсов, обмена опытом между научными и учебными центрами.
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