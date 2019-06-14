Лидеры ШОС поддержали усилия Афганистана по восстановлению мира в стране

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддерживают усилия правительства и народа Афганистана по восстановлению мира в республике, уверены, что скорейшее урегулирование ситуации в этой стране является одним из факторов поддержания безопасности и стабильности на пространстве ШОС, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов организации.

"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане", - указано в Бишкекской декларации, опубликованной на сайте Кремля.

"Они поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности", - заявлено в документе.

Страны ШОС также "подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев". Лидеры стран-членов организации призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны.

"В данном контексте важное значение придается дальнейшему взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу "ШОС-Афганистан", Московский формат консультаций и другие", - говорится в декларации.