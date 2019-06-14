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РИА Новости
Саммит ШОС

Лидеры ШОС поддержали усилия Афганистана по восстановлению мира в стране

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддерживают усилия правительства и народа Афганистана по восстановлению мира в республике, уверены, что скорейшее урегулирование ситуации в этой стране является одним из факторов поддержания безопасности и стабильности на пространстве ШОС, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов организации.
"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане", - указано в Бишкекской декларации, опубликованной на сайте Кремля.
"Они поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности", - заявлено в документе.
Страны ШОС также "подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев". Лидеры стран-членов организации призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны.
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"В данном контексте важное значение придается дальнейшему взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу "ШОС-Афганистан", Московский формат консультаций и другие", - говорится в декларации.
Отмечено также, что члены ШОС высоко оценили итоги очередного заседания контактной группы "ШОС-Афганистан", состоявшееся в Бишкеке 18–19 апреля, и подписание с афганской стороной "дорожной карты" дальнейших действий этой группы. Кроме того лидеры ШОС отметили намерение Узбекистана провести во второй половине 2019 года в Ташкенте министерское заседание восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII).
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