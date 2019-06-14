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РИА Новости
Саммит ШОС

ШОС усилит борьбу с попытками вовлечь молодежь в экстремистские группировки

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭмблема саммита ШОС
Эмблема саммита ШОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эмблема саммита ШОС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены наращивать усилия по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок и в этой связи продолжат последовательное выполнение Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и Программы действий по реализации его положений (г. Циндао, 10 июня 2018 г.), уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, ксенофобии и расовой дискриминации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Лидеры стран ШОС также отметили, что приветствуют принятие Резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", "осуждая любые формы пропаганды идеологии терроризма, экстремизма и религиозной нетерпимости, проявлений нетерпимости и дискриминации по признаку религии или убеждений".
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