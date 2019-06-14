ШОС усилит борьбу с попытками вовлечь молодежь в экстремистские группировки

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены наращивать усилия по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

Лидеры стран ШОС также отметили, что приветствуют принятие Резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", "осуждая любые формы пропаганды идеологии терроризма, экстремизма и религиозной нетерпимости, проявлений нетерпимости и дискриминации по признаку религии или убеждений".