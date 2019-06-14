Глава Минобороны Украины заявил, что готов к отставке

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов к отставке и надеется, что новый глава ведомства сможет сделать больше.

"Я в 2014 году, когда Украина, народ, парламент и президент определили, что я должен взять на себя ответственность, я ее взял. Прошло пять лет. Я готов, если будет назначен министр обороны, цивилизованным способом... до последнего дня я выполню свой долг и передам должность министра обороны. Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в 10 раз больше, чем я сделал", - сказал Полторак журналистам в пятницу, трансляцию вели украинские телеканалы.

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную раду представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности.