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РИА Новости

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к отставке

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкСтепан Полторак
Степан Полторак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Степан Полторак. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов к отставке и надеется, что новый глава ведомства сможет сделать больше.
"Я в 2014 году, когда Украина, народ, парламент и президент определили, что я должен взять на себя ответственность, я ее взял. Прошло пять лет. Я готов, если будет назначен министр обороны, цивилизованным способом... до последнего дня я выполню свой долг и передам должность министра обороны. Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в 10 раз больше, чем я сделал", - сказал Полторак журналистам в пятницу, трансляцию вели украинские телеканалы.
Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную раду представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности.
На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны страны Степана Полторака и главу СБ Украины Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
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