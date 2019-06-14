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РИА Новости
Саммит ШОС

Члены ШОС выступили за координацию в борьбе с оружием массового уничтожения

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / POOL/ Константин Завражин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / POOL/ Константин Завражин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены ШОС выступают за координацию усилий всех стран в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и гонкой вооружений, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Государства-члены считают, что особого внимания, тесной координации и конструктивного взаимодействия мирового сообщества требуют возрастающие и приобретающие трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности", - говорится в тексте декларации.
Подчеркивается, что речь идет о терроризме, распространении террористической и экстремистской идеологии, возвращающихся иностранных террористах-боевиках, распространении оружия массового уничтожения, риске гонки вооружений. Кроме того, угрозами члены ШОС называют неурегулированные региональные и локальные конфликты, подрывающие систему международной безопасности, незаконный оборот наркотиков, организованную преступность, торговлю людьми, преступность в сфере информационно-коммуникационных технологий, диспропорции развития, нестабильность на продовольственных рынках, изменение климата, нехватку питьевой воды, распространение инфекционных болезней и другие.
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