Члены ШОС выступили за координацию в борьбе с оружием массового уничтожения

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены ШОС выступают за координацию усилий всех стран в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и гонкой вооружений, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Государства-члены считают, что особого внимания, тесной координации и конструктивного взаимодействия мирового сообщества требуют возрастающие и приобретающие трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности", - говорится в тексте декларации.

Подчеркивается, что речь идет о терроризме, распространении террористической и экстремистской идеологии, возвращающихся иностранных террористах-боевиках, распространении оружия массового уничтожения, риске гонки вооружений. Кроме того, угрозами члены ШОС называют неурегулированные региональные и локальные конфликты, подрывающие систему международной безопасности, незаконный оборот наркотиков, организованную преступность, торговлю людьми, преступность в сфере информационно-коммуникационных технологий, диспропорции развития, нестабильность на продовольственных рынках, изменение климата, нехватку питьевой воды, распространение инфекционных болезней и другие.